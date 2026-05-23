تطبيق ذكي للقضاء على القمامة في الإسكندرية.. المحافظ يكشف التفاصيل

بحث المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، سبل التعاون لدعم منظومة النظافة بالمحافظة “باستخدام التكنولوجيا الحديثة”.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من شباب الخريجين وممثلي إحدى الجهات المتخصصة في مجال تدوير وإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى عائد مالي للمواطنين، من خلال أحد التطبيقات على الهواتف المحمولة.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس أيمن عطية بالفكرة والجهد المبذول من الشباب القائمين على المشروع، مؤكداً دعم المحافظة الكامل للأفكار الابتكارية التي تخدم البيئة والمجتمع السكندري.

ويتيح هذا التطبيق، للمواطنين، التخلص الآمن من مخلفاتهم المنزلية، مقابل “نقاط” يتم استبدالها بـ"أموال سائلة" أو “خدمات”؛ مما يشجع المجتمع على الفصل من المنبع.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطبيق هو أول خطوة حقيقية وجادة للقضاء على ظاهرة القمامة في شوارع الإسكندرية.

وأكد أن الاعتماد على التكنولوجيا وإشراك المواطن وتحفيزه ماديا؛ هو الحل الأمثل لتغيير السلوك المجتمعي تجاه المخلفات، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الحلول الذكية والمستدامة؛ لتستعيد عروس البحر الأبيض المتوسط مظهرها الحضاري.

ووجه محافظ الإسكندرية، بالتنسيق بين هذه الجهة، وبين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لبدء إطلاق حملات توعية للمواطنين، وتحديد مراكز تجميع، ونقاط انطلاق للتطبيق في مختلف الأحياء؛ تمهيداً لتعميم التجربة بالكامل.