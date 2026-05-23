قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عهد الفوضى انتهى.. الديهي: لا مكان للمُبتزين.. وتحية واجبة لرئيس الوزراء
حسام حسن يتحرك قانونيًا قبل كأس العالم لمواجهة الشائعات والهجوم
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
الزمالك ينتظر الحسم.. اتحاد الكرة يترقب موقف الرخصة الإفريقية قبل منتصف يونيو
فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم
برشلونة يخسر بثلاثية من فالنسيا في الدوري الإسباني
ريال مدريد يكتسح أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني
جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
أ.ف.ب: ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج
القناة 13: تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران
نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص
أكد دعم مصر لاتفاق ينهي الحرب بالمنطقة.. الرئيس السيسي يشارك في اتصال جمع قادة دول عربية وإقليمية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تتويج «مينوتور» و«فجأة بالكامل» في ختام مهرجان كان السينمائي 2026

فيلم مينوتور
فيلم مينوتور
أ ش أ

اختتم مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته التاسعة والسبعين مساء اليوم، بإعلان قائمة الجوائز الرسمية التي شهدت منافسة قوية بين عدد من أبرز الأفلام العالمية المشاركة في المسابقة الرسمية، وسط حضور واسع لصناع السينما والنقاد ووسائل الإعلام الدولية.

ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، أبرز جوائز الدورة لعدد من الأعمال التي حظيت بإشادات نقدية كبيرة منذ عروضها الأولى بالمهرجان، وفي مقدمتها فيلم «مينوتور» للمخرج الروسي أندريه زفياجينتسيف، وفيلم «فجأة بالكامل» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

وشهدت الدورة الحالية حضورًا بارزًا لعدد من الأفلام التي تناولت قضايا الهوية والعائلة والتحولات الاجتماعية والسياسية، فيما برز فيلم «أرض الآباء» للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي كأحد أبرز الأعمال المرشحة للجوائز الكبرى، بعد تصدره استطلاعات النقاد طوال أيام المهرجان.

كما حظي فيلم «الكرة السوداء» باهتمام نقدي وإعلامي واسع خلال عرضه الرسمي، وهو من بطولة بينيلوبي كروز، حيث شهد العرض تصفيقًا مطولًا داخل قصر المهرجانات، فيما تصدرت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز عناوين الصحف بعد حديثها عن أزمة صحية تعرضت لها أثناء تصوير العمل.

وفي مسابقة «نظرة ما»، فاز فيلم «في كل مرة» للمخرجة النمساوية ساندرا فولنر بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «الأفيال في الضباب» للمخرج النيبالي أبيناش بيكرام شاه، وحصل فيلم الرسوم المتحركة «الفتى الحديدي» للمخرج لويس كليشي على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

وفاز برادلي فيومونا ديمبياسيت بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «فتى الكونغو»، بينما تقاسمت كل من مارينا دي تافيرا ودانييلا مارين نافارو وماريانخيل فييغاس جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «سأظل دائمًا مادة أمومية» للمخرجة فالنتينا موريل.

وشهد حفل الختام أيضًا تكريم عدد من نجوم وصناع السينما العالمية، من بينهم باربرا سترايسند التي مُنحت السعفة الذهبية الفخرية، إلى جانب تكريم المخرج بيتر جاكسون، والنجم جون ترافولتا.

وتعد الدورة الحالية من المهرجان واحدة من أكثر الدورات تنوعًا على مستوى الموضوعات والمدارس السينمائية، مع حضور ملحوظ للسينما الآسيوية والأوروبية، إلى جانب مشاركة محدودة نسبيًا للأفلام الأمريكية مقارنة بالسنوات الماضية.

مهرجان كان فيلم مينوتور فيلم فجأة بالكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

محكمة

قرار من النيابة في التحرش بفتاة بمطروح

صورة متداولة لأسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

في دولة أفريقية.. الداخلية تكشف عن حقيقة صورة متداولة لملابس أسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

الاجهزة الأمنية

ضبط عاملين تعديا على شاب بعد اعتراضه على مضايقتهما سيدة بالموسكي

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد