تتويج «مينوتور» و«فجأة بالكامل» في ختام مهرجان كان السينمائي 2026

اختتم مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته التاسعة والسبعين مساء اليوم، بإعلان قائمة الجوائز الرسمية التي شهدت منافسة قوية بين عدد من أبرز الأفلام العالمية المشاركة في المسابقة الرسمية، وسط حضور واسع لصناع السينما والنقاد ووسائل الإعلام الدولية.

ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، أبرز جوائز الدورة لعدد من الأعمال التي حظيت بإشادات نقدية كبيرة منذ عروضها الأولى بالمهرجان، وفي مقدمتها فيلم «مينوتور» للمخرج الروسي أندريه زفياجينتسيف، وفيلم «فجأة بالكامل» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

وشهدت الدورة الحالية حضورًا بارزًا لعدد من الأفلام التي تناولت قضايا الهوية والعائلة والتحولات الاجتماعية والسياسية، فيما برز فيلم «أرض الآباء» للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي كأحد أبرز الأعمال المرشحة للجوائز الكبرى، بعد تصدره استطلاعات النقاد طوال أيام المهرجان.

كما حظي فيلم «الكرة السوداء» باهتمام نقدي وإعلامي واسع خلال عرضه الرسمي، وهو من بطولة بينيلوبي كروز، حيث شهد العرض تصفيقًا مطولًا داخل قصر المهرجانات، فيما تصدرت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز عناوين الصحف بعد حديثها عن أزمة صحية تعرضت لها أثناء تصوير العمل.

وفي مسابقة «نظرة ما»، فاز فيلم «في كل مرة» للمخرجة النمساوية ساندرا فولنر بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «الأفيال في الضباب» للمخرج النيبالي أبيناش بيكرام شاه، وحصل فيلم الرسوم المتحركة «الفتى الحديدي» للمخرج لويس كليشي على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

وفاز برادلي فيومونا ديمبياسيت بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «فتى الكونغو»، بينما تقاسمت كل من مارينا دي تافيرا ودانييلا مارين نافارو وماريانخيل فييغاس جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «سأظل دائمًا مادة أمومية» للمخرجة فالنتينا موريل.

وشهد حفل الختام أيضًا تكريم عدد من نجوم وصناع السينما العالمية، من بينهم باربرا سترايسند التي مُنحت السعفة الذهبية الفخرية، إلى جانب تكريم المخرج بيتر جاكسون، والنجم جون ترافولتا.

وتعد الدورة الحالية من المهرجان واحدة من أكثر الدورات تنوعًا على مستوى الموضوعات والمدارس السينمائية، مع حضور ملحوظ للسينما الآسيوية والأوروبية، إلى جانب مشاركة محدودة نسبيًا للأفلام الأمريكية مقارنة بالسنوات الماضية.