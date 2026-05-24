فاصل العروات.. رابطة الخضار والفاكهة تكشف سر ارتفاع سعر الطماطم

أكد محمد نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق السادس من أكتوبر، أن أسعار الطماطم بدأت في التراجع خلال الأيام الأخيرة بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق مؤخراً، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء الأزمة كان ما يُعرف بـ«فاصل العروات» بين المواسم الزراعية.

وأوضح نافع، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أن أسعار الطماطم في سوق الجملة كانت مرتفعة حتى قبل ثلاثة أيام، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم في سوق الجملة تتراوح حالياً بين 15 و25 جنيهاً للكيلو، فيما تُباع للمستهلك في أسواق التجزئة بنحو 25 إلى 30 جنيهاً للكيلو، بعد أن وصلت في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيهاً خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة أن الرابطة أطلقت بالتعاون مع محافظة الجيزة وإدارة السوق مبادرة لتوفير منفذ بيع قطاعي داخل سوق الجملة، يتيح للمواطنين شراء الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين سوق الجملة وأسواق التجزئة.

وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار ترتبط بفترات الانتقال بين العروات الزراعية، حيث ينخفض الإنتاج في منطقة معينة قبل بدء الإنتاج بكثافة في منطقة أخرى، ما يؤدي إلى تراجع المعروض مؤقتاً وارتفاع الأسعار.

ونفى نافع أن يكون تصدير الطماطم سبباً في ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن السوق المحلية تعتمد بالأساس على آليات العرض والطلب، خاصة أن الطماطم من السلع سريعة التلف التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

وأكد أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع دخول إنتاج العروة الجديدة للأسواق، متوقعاً أن تصل الأسعار إلى نحو 30 جنيهاً أو أقل قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الطماطم من السلع التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الإنتاج الموسمي، موضحاً أن السوق يشهد بشكل متكرر ارتفاعات مؤقتة يعقبها تراجع سريع مع زيادة المعروض.