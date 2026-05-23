لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

لقى اليوم السبت اللواء ياسر صابر رخا، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ربه وسط حالة من الحزن بين أسرته ودوائر عمله السابقة بوزارة الداخلية.

وكان قد حصل اللواء ياسر صابر على تأشيرة الحج قبل وفاته، وشغل الراحل خلال مسيرته منصب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إلى جانب عدد من المواقع القيادية داخل الوزارة، حيث عُرف بكفاءته في إدارة الملفات الأمنية المرتبطة بمنظومة التموين ومكافحة المخالفات.

ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الكبير المتعال بمنطقة التعمير في حي المناخ بمحافظة بورسعيد، على أن يُقام العزاء عقب صلاة المغرب بجوار منزل الأسرة في المنطقة ذاتها.