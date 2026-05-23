تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على أب وطفله بباسوس لجلسة الاثنين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة صغير باسوس ووالده"، إلى جلسة الاثنين المقبل لحضور الشهود.



وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أمر بإحالة 7 متهمين في القضية إلى محكمة استئناف طنطا لقيدها أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتهم استعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، على خلفية خلافات عائلية تطورت إلى اعتداء مسلح.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي، باستخدام أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش"، إلى جانب التسبب في عاهة مستديمة لهما، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية عرضت حياة المواطنين للخطر.

وشملت القضية 7 متهمين بينهم متهم هارب، بينما تم ضبط باقي المتهمين، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها الشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي العنيف الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن إصابتهما، وتبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.