نزل 5 جنيهات بأول التعاملات المسائية.. الذهب يسجل 6810 جنيهات في الصاغة

تراجع سعر الذهب في مصر بأول تعاملات مسائية اليوم السبت 23-5-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية .

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب مع أول تعاملات مساء اليوم بمقدار 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

تذبذب المعدن الأصفر

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 40 جنيهًا خلال اليومين الماضيين بعد إعلان حسم سعر الفائدة في البنوك

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6810 جنيهات .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7782 جنيها للشراء و7725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7134 جنيها للشراء و7082 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6810 جنيهات للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5837 جنيها للشراء و 5794 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 54.48 ألف جنيه للشراء و 54.08 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4510 دولارات للشراء و 4508 دولارات للبيع.