القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

نظمت القوات المسلحة، الدورة التدريبيةالأولى (Enique behavior)، بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادى "كيان سيتي" بالأكاديمية العسكرية المصرية ، بمشاركة الدكتور أنجيلو تيلاتين مدرب الفروسية الأمريكي، والتى عُقدت فى الفترة من 19 وحتى 25 مايو الجاري بحضور العقيد نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية "السيزم" وعدد من الفرسان من مصر ودول العالم.

وتضمنت الدورة عددا من المحاور الهامة أبرزها سلوك الخيول والمناهج العلمية لتدريبها وتحسين صحتها وأدائها.

جدير بالذكر أن نادى "كيان سيتي" بالأكاديمية العسكرية المصرية قد تم إجازته كمركز دولي معتمد من المجلس الدولى للرياضة العسكرية وذلك أثناء افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية.

يأتى ذلك تأكيداً على ماتقوم به القوات المسلحة من جهود لإعداد نخبة من الفرسان التى تسهم فى رفع راية الوطن عالية خفاقة فى مختلف مسابقات الفروسية المحلية والعالمية.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الرياضية وفقا لأحدث الأسس والمعايير العالمية والارتقاء بمستوى رياضة الفروسية بما يؤهل الفرسان للمشاركة فى مختلف المسابقات المحلية والدولية.