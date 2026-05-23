نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن المنتخب الوطني يدخل بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة ورغبة حقيقية في تحقيق مشاركة مختلفة تليق باسم الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يمتلك الحافز لتقديم بطولة قوية.

وقال تريزيجيه، خلال حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن المشاركة في كأس العالم تمثل حلمًا لأي لاعب، موضحًا أن خوضه البطولة للمرة الثانية في مسيرته يمنحه شعورًا خاصًا وفخرًا كبيرًا، خاصة أن المونديال يبقى الحدث الأهم في عالم كرة القدم.

واستعاد لاعب منتخب مصر ذكرياته في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن التجربة رغم صعوبتها كانت مليئة بالدروس والخبرات، مضيفًا أن المنتخب يتطلع هذه المرة لتحقيق نتائج أفضل وترك بصمة مختلفة في البطولة المقبلة.

كما تحدث تريزيجيه عن خيبة الأمل بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام السنغال، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة كانت قاسية على جميع اللاعبين والجماهير، لكنها أصبحت دافعًا قويًا للعودة بشكل أقوى في النسخة الحالية.

وأوضح نجم الأهلي أن اللعب بقميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة، بسبب حجم الجماهير والتوقعات المرتبطة بالمنتخب، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون قيمة تمثيل بلادهم في المحافل الكبرى.

وأشاد تريزيجيه بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يُعد نموذجًا استثنائيًا ومصدر إلهام لكل اللاعبين، بفضل النجاحات الكبيرة التي حققها في الملاعب الأوروبية، مشددًا على أهمية وجوده داخل المنتخب في البطولة المقبلة.

وأضاف أن العناصر صاحبة الخبرات داخل المنتخب تعمل باستمرار على مساعدة اللاعبين الجدد وتجهيزهم لتحمل الضغوط، خاصة أن ارتداء قميص منتخب مصر يحتاج إلى شخصية قوية وقدرة على التعامل مع المسؤولية.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يسعى أولًا لعبور دور المجموعات، ثم التفكير في الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز يليق بتاريخ الكرة المصرية.