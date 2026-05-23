قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026

تريزيجيه
تريزيجيه
إسراء أشرف

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن المنتخب الوطني يدخل بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة ورغبة حقيقية في تحقيق مشاركة مختلفة تليق باسم الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يمتلك الحافز لتقديم بطولة قوية.

وقال تريزيجيه، خلال حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن المشاركة في كأس العالم تمثل حلمًا لأي لاعب، موضحًا أن خوضه البطولة للمرة الثانية في مسيرته يمنحه شعورًا خاصًا وفخرًا كبيرًا، خاصة أن المونديال يبقى الحدث الأهم في عالم كرة القدم.

واستعاد لاعب منتخب مصر ذكرياته في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن التجربة رغم صعوبتها كانت مليئة بالدروس والخبرات، مضيفًا أن المنتخب يتطلع هذه المرة لتحقيق نتائج أفضل وترك بصمة مختلفة في البطولة المقبلة.

كما تحدث تريزيجيه عن خيبة الأمل بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام السنغال، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة كانت قاسية على جميع اللاعبين والجماهير، لكنها أصبحت دافعًا قويًا للعودة بشكل أقوى في النسخة الحالية.

وأوضح نجم الأهلي أن اللعب بقميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة، بسبب حجم الجماهير والتوقعات المرتبطة بالمنتخب، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون قيمة تمثيل بلادهم في المحافل الكبرى.

وأشاد تريزيجيه بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يُعد نموذجًا استثنائيًا ومصدر إلهام لكل اللاعبين، بفضل النجاحات الكبيرة التي حققها في الملاعب الأوروبية، مشددًا على أهمية وجوده داخل المنتخب في البطولة المقبلة.

وأضاف أن العناصر صاحبة الخبرات داخل المنتخب تعمل باستمرار على مساعدة اللاعبين الجدد وتجهيزهم لتحمل الضغوط، خاصة أن ارتداء قميص منتخب مصر يحتاج إلى شخصية قوية وقدرة على التعامل مع المسؤولية.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يسعى أولًا لعبور دور المجموعات، ثم التفكير في الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز يليق بتاريخ الكرة المصرية.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه منتخب مصر كأس العالم مونديال 2026 محمد صلاح صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المركبة الفضائية شنتشو-23

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-23".. غدا

سيتروين 2CV الكهربائية

عودة أسطورية للسيارة الفرنسية الأبطأ لكن بقلب كهربائي

السيارات الغربية المصنعة في الصين

فاينانشيال تايمز: السيارات الغربية المصنعة في الصين تقتحم أسواق أوروبا

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد