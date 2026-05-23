المنظمة البحرية الدولية: نرفض المحادثات بشأن رسوم إلزامية بمضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، أنها ترفض المحادثات بشأن رسوم إلزامية، أو ما يعوق حرية الملاحة بمضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأكد العقيد تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يهدف بالأساس إلى منع طهران من استخدام موانئها وقدراتها البحرية في دعم أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، مشددًا على أن واشنطن تواصل تنفيذ إجراءاتها البحرية والاقتصادية بصورة مكثفة من أجل تقويض قدرة إيران على الاستفادة من خطوط الملاحة البحرية.

وقال هوكينز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن التركيز الأمريكي ينصب على منع السفن من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها.

وأوضح أن القوات الأمريكية نجحت حتى الآن في إعادة نحو 94 سفينة كانت تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها لدعم الاقتصاد الإيراني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران.