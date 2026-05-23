محمد صلاح يوجه رسالة لـ روبرتسون قبل رحيله من ليفربول

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول، رسالة مؤثرة، إلى زميله آندي روبرتسون، وذلك مع قرب رحيله عن الريدز.

وقال محمد صلاح عن روبرتسون في التصريحات المجمعة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لقد كان شرفاً لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك. لقد فزت بكل شيء، وسترحل كأحد الأساطير".

ووجه نادي ليفربول رسالة وداع خاصة إلى نجمه المصري محمد صلاح، قبل رحيله المرتقب عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعد سنوات حافلة بالإنجازات بقميص “الريدز”.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو يتضمن أبرز لحظات وتألق صلاح مع الفريق، مرفقًا برسالة جاء فيها: “ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. شكرًا على كل شيء يا مو”.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول، عندما يواجه الفريق نظيره برينتفورد مساء الأحد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.