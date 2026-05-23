تجهيزات متطورة وخدمات جديدة.. استنفار بعثة حج القرعة استعدادا للتصعيد لمنى وعرفات | صور

مكة المكرمة - مصطفى الرماح

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمشعري منى وعرفات، استعدادًا لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برفع درجات الاستعداد وتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.

وأوضح، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، أن بعثة حج القرعة نجحت في الاحتفاظ بالموقع المتميز لمخيمات الحجاج بعرفات بالقرب من مسجد نمرة، بما يسهل حركة الحجاج والنفرة إلى المزدلفة، خاصة مع وجود موقف للحافلات يتوسط المخيمات.

وأشار إلى أنه، وفي ظل توقعات ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج الحالي، تم دعم المخيمات بأعداد كبيرة من المراوح وأجهزة التكييف ذات القدرات العالية، حيث جرى رفع كفاءة التكييفات من 24 ألفًا إلى 30 ألف وحدة، مع التأكيد على تشغيلها قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ لضمان تهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وأضاف أن مخيمات عرفات جرى تجهيزها، كما في الأعوام الماضية، بخيام ألمانية مكيفة غير قابلة لامتصاص الحرارة، إلى جانب توفير “الصوفا بيد” لاستخدامها كمقاعد أو أسِرّة، وفرش ساحات المخيمات بالنجيل الصناعي، وتزويدها بالمقاعد والطاولات والمظلات الخارجية، بما يسمح للحجاج بالجلوس خارج الخيام خلال فترات اليوم المختلفة.

وأكد رئيس بعثة القرعة أنه تم توفير ثلاجات تعمل على مدار الساعة تحتوي على المياه المعدنية والعصائر المجانية، إلى جانب المشروبات الساخنة، لمساعدة الحجاج على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة، فضلًا عن تجهيز الحجاج بحقائب ظهر لاستخدامها خلال التنقلات بالمشاعر، تحتوي على مستلزماتهم الشخصية والوجبات الجافة، بالإضافة إلى شمسية للحماية من أشعة الشمس، وحقيبة صغيرة لتجميع الجمرات.

ولفت إلى أنه لأول مرة تم تركيب شاشات تليفزيونية وإذاعة داخلية بمخيمات عرفات، لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة بسهولة ودون الحاجة إلى التزاحم بمحيط مسجد نمرة.

وفي إطار الرعاية الصحية، أوضح أنه تم إنشاء 8 عيادات طبية بمخيمات عرفات، ومثلها بمشعر منى، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج طوال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة.

وبالنسبة لمخيمات منى، أكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن البعثة نجحت هذا العام في التعاقد على مخيمات ألمانية مكيفة بالقرب من جسر الجمرات، جرى تجهيزها بالسجاد الجديد و”الصوفا بيد”، إلى جانب إنشاء دورات مياه إضافية، مع الفصل الكامل بين دورات مياه الرجال والسيدات.

وأشار إلى أنه تم لأول مرة ترقيم المخيمات وأماكن الإقامة داخلها، مع توزيع كروت تعريفية على الحجاج تتضمن أرقام الخيام وأماكنهم، بالإضافة إلى تمييز طرقات المخيمات بألوان مختلفة لتسهيل الحركة ومنع تكدس أو ضياع الحجاج، فضلاً عن التعاقد مع شركات للحراسة والنظافة تعمل على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بالخدمات الغذائية، أوضح أن البعثة ستواصل تقديم الوجبات الساخنة والجافة المتكاملة خلال أيام المشاعر، بما يضمن توفير كافة العناصر الغذائية للحجاج، مشيرًا إلى استحداث عدد من الوجبات والهدايا الغذائية هذا العام، بينها وجبات خفيفة “سناكس” ووجبات إضافية يتم توزيعها قبل التصعيد وأثناء التواجد بعرفات ومنى.

وأضاف أن عملية تصعيد الحجاج ستتم من خلال حافلات حديثة مكيفة ومزودة بدورات مياه وأجهزة تتبع “GPS”، مع متابعة خطوط السير لحظة بلحظة من غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، لضمان انتظام الحركة وسلامة الحجاج خلال التنقل بين المشاعر.

وفي ختام تصريحاته، ناشد رئيس بعثة القرعة جميع الحجاج بضرورة الالتزام بارتداء بطاقة “نسك” الذكية وكارت التعارف طوال الوقت، تنفيذًا لتعليمات السلطات السعودية، مؤكدًا أن عدم حمل بطاقة “نسك” يمنع دخول المشاعر المقدسة، كما دعا الحجاج إلى الالتزام بتعليمات ضباط البعثة والسلطات السعودية، حفاظًا على سلامتهم وضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

نيللي كريم
