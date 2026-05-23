شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم

حسمت محافظة سوهاج الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول منشورات تزعم زراعة خضروات بمياه الصرف الصحي داخل المزرعة الشجرية بمنطقة “الكولا” التابعة لمركز أخميم، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة.

وجاء التحرك سريعًا عقب رصد تلك الادعاءات، حيث أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة مشتركة ضمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومديرية الزراعة، للانتقال الفوري إلى موقع المزرعة وفحص الوضع على الطبيعة.

ماذا حدث؟

وبحسب بيان المحافظة، أجرت اللجنة معاينة شاملة لكافة الأراضي الواقعة بنطاق المزرعة الشجرية، وانتهت إلى عدم وجود أي زراعات خضروات تُروى بمياه الصرف الصحي أو يتم طرحها للبيع للمواطنين، مؤكدة أن الموقع مخصص فقط للزراعات الشجرية وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

وأكدت المحافظة أن ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات تسبب في إثارة حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، رغم عدم استناده إلى أي وقائع حقيقية أو تقارير رسمية، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بالصحة العامة أو الأمن الغذائي.

كما ناشدت محافظة سوهاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات غير الموثقة التي من شأنها إثارة البلبلة داخل الشارع السوهاجي.

ويأتي ذلك في إطار تحركات المحافظة للتعامل السريع مع ما يتم تداوله إلكترونيًا، خاصة في القضايا التي تمس صحة المواطنين أو تثير الرأي العام، من خلال لجان ميدانية ومعاينات فورية للتأكد من صحة الوقائع المتداولة.