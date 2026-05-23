رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الخدمات اليومية للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمحتفلين خلال أيام العيد.

محافظة سوهاج

وتضمنت التوجيهات تفعيل غرف العمليات والأزمات، وربطها مباشرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الموقف لحظياً على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مستغليناً فترة الإجازة، مؤكداً إزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي القطاع التمويني، أصدر اللواء طارق راشد قراراً بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ووفرة الخبز المدعم والسلع الأساسية.

كما أعلن عن جاهزية جميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً طوال أيام العيد، مشدداً على حظر الذبح نهائياً في الشوارع وخارج المجازر لضمان التخلص الآمن من المخلفات.

وفي القطاع الطبي ومرفق الإسعاف، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال، مع توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوزيع السيارات على محاور الحركة الرئيسية، والميادين، والمتنزهات العامة، ومحيط دور العبادة، لضمان السرعة والجاهزية الكاملة في التعامل مع أي حالات طارئة.

كما شملت الخطة تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الأضاحي أولاً بأول منعاً لانتشار الأوبئة، إلى جانب تأمين المراسي والعائمات بالمحافظة لضمان سلامة الرحلات النيلية.

ووجه المحافظ برفع حالة الاستعداد بالمقاصد والمتنزهات الطبيعية بسوهاج، واختتم اللواء طارق راشد تصريحاته قائلاً: "هدفنا الأول هو ضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر صفو احتفالاتهم بالعيد".

