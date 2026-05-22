محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله .. صور

أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد مسجد العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والتي تناولت موضوع “يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية”.

صلاة الجمعة بمحافظة سوهاج

وأكد فضل هذا اليوم العظيم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وما يحمله من نفحات إيمانية ودعوات مستجابة، داعياً جموع المصلين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالإخلاص والطاعات وصالح الأعمال.

وعقب الصلاة، حرص محافظ سوهاج على مصافحة المواطنين وتبادل التهنئة معهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والخير والرخاء.