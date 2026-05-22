بعد أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يستضيف الشباب الثلاثة في عرض أسد

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالاشخاص الثلاثه، الذين تم منعهم من دخول إحدى السينمات لمشاهدة فيلمه الجديد أسد، بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكتب محمد رمضان، على صورة تجمعه بهم من إحدى السينمات: أمس من عرض فيلم أسد في القاهرة ، النهاردة الساعة ٦ بتوقيت الصعايدة.

علق الفنان محمد رمضان علي واقعة منع ثلاثة شباب من أبناء الصعيد من حضور العرض الخاص لفيلم «أسد» بسبب ارتدائهم الجلباب.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: شرف ليا وللسينما و لكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم و لو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي .. واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر السينما للجميع يافندم و دي ابسط حقوق الشعب .

وشهدت إحدى دور العرض السينمائي واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تم منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلابية، وذلك بدعوى الالتزام بتعليمات المكان الخاصة بالزي المسموح به داخل السينما، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم أسد

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان، من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في اولي ايام عرضه بمصر.

تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.