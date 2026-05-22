محافظ الإسماعيلية يرفع درجة الاستعداد بالمديريات استعدادًا لعيد الأضحى

وجه اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع وقف جميع الإجازات من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى نهاية فترة عيد الأضحى المبارك، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٧.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات والتعامل بكل حزم لمواجهه أي تعديات على أملاك الدولة والإزالة الفورية لأي تعدٍّ أو مخالفة والمتابعة المستمرة لكافة قطاعات المدن، مع التأكد من عدم وجود مخالفات ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو للتعدي على أملاك الدولة والإزالة الفورية وذلك خلال هذه الفترة واتخاذ الإجراءات الفورية لذلك مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية بمقر الشركة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وربطها بغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لمتابعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات والارتقاء بمستوى النظافة بالميادين العامة بكافة المراكز والمدن والأحياء مع الاهتمام الكامل بنظافة مداخل ومخارج الحي أو المدينة وكافة مناطق المدينة والمتابعة الدائمة للظهور بالمظهر المشرف.

وشدد على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق بالمدينة والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها والالتزام بإجراءات الترشيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات توليد الكهرباء بالمدن وتوفير مولدات كهربائية لمواجهة أي أعطال طارئة، مع التأكد من توفير أطقم الصيانة والتشغيل بالمحطات.

كذلك التأكيد على صيانة وتجميل الحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

وفي قطاعات الصحة ومرفق الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية وهيئة سلامة الغذاء، وجه محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والوقائيين بجميع المستشفيات بالمحافظة ومراكز الإسعاف وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة والتنسيق مع السادة رؤساء المدن الإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، مع التأكد من انتظام الورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة يوميًّا.

مشددًا على انتشار سيارات الإسعاف في أماكن قريبة من مداخل المدن والمناطق الخطرة متكررة الحوادث واستمرار تشديد وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ البيع على مدار الـ ٢٤ ساعة يوميًّا للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتكثيف الحملات المفاجئة على محال الأطعمة والمواد الغذائية.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بجميع محطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي والتأكيد على انتظام العمل وصلاحية جميع المعدات مع تواجد نوبتجية خلال فترة العيد وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة والمرور الدوري على مصادر إنتاج المياه والخطوط والتأكد على صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن المحافظة.

وفي قطاع التموين، شدد محافظ الإسماعيلية على متابعة توفير المواد التموينية والسلع والبضائع بالمجمعات الاستهلاكية والإشراف على انتظام العمل والإنتاج بالمخابز، مع متابعة توفير الوقود بأنواعه والشحومات والزيوت بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، وكذا البوتاجاز، هذا إلى جانب المتابعة اليومية والمرور بالأسواق لضبط الأسعار وتحرير المحاضر اللازمة لأي مخالفات من أي نوع.

وفي قطاع الحماية المدنية، رفع درجة الاستعداد والتأكيد على صلاحية جميع المعدات وجاهزيتها للعمل، ومراجعة خطة الدفاع المدني بشأن جميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الإسماعيلية مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى والمرور علي جميع المحال والمطاعم والتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة للاستهلاك الآدمي، بجانب المرور والتأكد من جاهزية جميع المجازر التي تعمل بالوحدات المحلية لمدن المحافظة وفتحها للذبح وفق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه تم تخصيص عدد ١٠٨ ساحة لصلاة العيد بكافة مراكز ومدن المحافظة مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد وتخصيص مكان للصلاة لهن بالساحات.

وكلف محافظ الإسماعيلية لجنة الإشراف على المواقف بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولًا بأول.