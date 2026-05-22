قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تثبيت الفائدة.. الذهب يتراجع 15 جنيها بأول التعاملات المسائية
احذر التصوير خلال الحج.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار اتوك شو
نشرة المرأة والمنوعات | خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف.. طرق فعالة للوقاية من دهون الكبد
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاعر المقاومة والطفولة.. سمير عبد الباقي يغادر تاركًا 40 ديوانًا

الشاعر سمير عبد الباقي
الشاعر سمير عبد الباقي
جمال الشرقاوي

غاب الشاعر والكاتب الكبير سمير عبد الباقي، لكن صوته ظل عالقًا في ذاكرة الثقافة المصرية، كأحد أبناء الريف الذين حملوا الحلم على أكتافهم، ومضوا به من شوارع القرى البسيطة إلى ساحات الشعر والمسرح والعمل الثقافي، رحل اليوم صاحب التجربة الإنسانية الثرية، بعدما ترك خلفه عشرات الدواوين، وأجيالًا من الأطفال والقراء الذين عرفوا في كتاباته معنى الوطن والمقاومة والجمال.


ولد سمير عبد الباقي بقرية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية في 15 مارس عام 1939، ودرس الاقتصاد الزراعي قبل أن ينحاز إلى شغفه الحقيقي بالفن والأدب، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على دبلوم الدراسات العليا، ومنذ بداياته، بدا واضحًا أنه لا ينتمي إلى نموذج المثقف المنعزل، بل إلى جيل رأى الثقافة فعلًا يوميًا مرتبطًا بالناس وقضاياهم.


مع العدوان الثلاثي على مصر، انخرط الشاعر الشاب في العمل الوطني، فشارك مع شباب قريته في تشكيل لجان لاستقبال مهجري بورسعيد والتدريب على المقاومة الشعبية، وهي التجربة التي صاغت وعيه الإبداعي والسياسي لاحقًا، وفي تلك السنوات المبكرة، أصدر مجلة حائط داخل قريته، وشارك في تقديم عروض مسرحية بإمكانات بسيطة، مؤمنًا بأن الفن يمكن أن يولد حتى في أصعب الظروف.


امتدت رحلة سمير عبد الباقي داخل المؤسسات الثقافية المصرية، فتولى مناصب عدة، منها مدير عام الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية، ثم مستشارًا ثقافيًا لقطاع الفنون الشعبية، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للتفرغ بوزارة الثقافة. 

وخلال هذه المسيرة، ظل وفيًا لفكرة الثقافة الشعبية القادرة على الوصول إلى الناس في القرى والأقاليم، وعلى مستوى الإبداع، كان شاعرًا غزير الإنتاج؛ إذ بلغ رصيده حتى عام 2022 نحو أربعين ديوانًا شعريًا، بينها ستة دواوين مخصصة للأطفال، إلى جانب كتاباته في المسرح والدراسات النقدية، كما ساهم في تأسيس وتحرير عدد من المجلات والصحف الأدبية، من بينها “صوت الفلاحين” التي رفعت شعار “الأرض والديمقراطية”، و“المقاومة الشعبية”، و“شمروخ الأراجوز”، فضلًا عن مشاركاته الواسعة في المؤتمرات والمهرجانات الخاصة بثقافة الطفل.


وبعتبر سمير عبد الباقي، واحدا من الأصوات التي جمعت بين الشعر والموقف، وبين الإبداع والعمل العام، لكنه يترك إرثًا طويلًا سيبقى شاهدًا على رحلة شاعر عاش منحازًا للناس، وللكلمة التي تقاوم النسيان.

الشاعر والكاتب الكبير سمير عبد الباقي ذاكرة الثقافة المصرية شوارع القرى الإنسانية الثرية محافظة الدقهلية المعهد العالي للفنون المسرحية الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

واجبات وأركان الحج.. خطيب المسجد النبوي يحذر: اجتنبوا ما يضيع أوقاتكم

هل يجوز توكيل من الحاج لأحد برمي الجمرات أو أي من مناسك الحج

هل يجوز توكيل الحاج لأحد برمي الجمرات أو تأدية أي من مناسك الحج؟.. المفتي السابق يجيب

ملابس الإحرام في الحج

خطيب الجامع الأزهر: وحدة الحجاج في الملابس أعظم درس في المساواة والإخاء

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد