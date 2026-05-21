أنت فارس هذا الزمان الوحيد.. أمل دنقل الحاضر في وجدان الشعر العربي رغم الرحيل

تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل أمل دنقل أحد أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وصاحب التجربة الشعرية المتفردة، الذي رحل عن عالمنا في 21 مايو عام 1983، بعدما ترك إرثًا شعريًا ظل حاضرًا بقوة في وجدان الثقافة العربية.

وفي 23 يونيو عام 1940، ولد محمد أمل فهيم محارب دنقل بقرية "القلعة" التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا في صعيد مصر، ونشأ في بيت علم وثقافة، إذ كان والده فهيم أبو القاسم دنقل من علماء الأزهر الشريف، كما كان شاعرًا يكتب الشعر العمودي، وقد ربّى ابنه الأكبر تربية حازمة، فعزله عن اللعب مع أقرانه، ليجد الطفل في مكتبة والده الكبيرة عالمه الخاص ورفيقه الدائم، وهو ما أسهم في تشكيل شخصيته الأدبية مبكرًا، ولم يكن يعلم وقتها أن شعره سيغير مسار الشعر العربي واتجاهاته ليقتفي أثره الكثيرون ممن كتبوا الشعر.

وكانت رواية "وا إسلاماه" للكاتب علي أحمد باكثير من أوائل الأعمال التي أثرت فيه، وأيقظت بداخله غريزة الكتابة، ورغم أن أمل دنقل لم يكن في بداياته يؤمن بالشعر الحر، فإن موقفه تغير بعدما قرأ قصيدة "بورسعيد" للشاعر عبدالرحمن الشرقاوي، حيث وجد فيها احتفاظًا بجلال اللغة الفصحى مع الجزالة والموسيقى، رغم انتمائها للشعر الحر، ليدرك أن الشاعر يستطيع التحرر من قيود الوزن الواحد والقافية الواحدة ويكتب قصيدة عالية الجرس وعالية الرنين بفصاحة ورقي.

وعُرف أمل دنقل بأنه شاعر على خط النار، حتى لُقب بـ"أمير شعراء الرفض"، ولم تكن ثوريته بعيدة عن إبداعه، فبرغم قلة إنتاجه الأدبي مقارنة بعظم تأثيره، فإن ما تركه من أعمال ظل حاضرًا بقوة في المشهد الشعري العربي.

وبدأ ظهوره اللافت في الساحة الأدبية مع ديوانه "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" عام 1969، الذي عبّر من خلاله عن رفضه وإدانته لكل ما أدى إلى هزيمة يونيو 1967، فكان هذا الديوان بمثابة صوت عربي غاضب عبّر عن مشاعر الجماهير وأوجاعها، ثم واصل هذا النهج في ديوان "تعليق على ما حدث" الصادر عام 1971، قبل أن يصدر ديوان "العهد الآتي" عام 1975، والذي كشف عن نضج أدواته الشعرية ووصول تجربته الفنية إلى ذروتها.

وجاءت قصائد أمل دنقل معبرة عن الوطنية والشعور القومي وحب الوطن، ومن أبرزها "عن الكعكة الحجرية" و"البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"، فيما ظلت قصيدته الشهيرة "لا تصالح" واحدة من أبرز قصائد الرفض في الشعر العربي الحديث، إذ جاءت تجسيدًا حادًا للغضب تجاه التصالح مع العدو الإسرائيلي الذي كان لا يزال على أرضنا، حيث يقول فيها:



«لا تصالح..

ولو توّجوك بتاج الإمارة

كيف تخطو على جثة ابن أبيك

وكيف تصير المليك..

على أوجه البهجة المستعارة

كيف تنظر في يدي من صافحوك،

فلا تبصر الدم في كل كف..

لا تصالح..

فليس سوى أن تريد

أنت فارس هذا الزمان الوحيد

وسواك المسوخ!

لا تصالح»

وحتى خلال فترة مرضه وبقائه بمعهد الأورام لأكثر من عام داخل الغرفة رقم "8"، لم يتوقف أمل دنقل عن كتابة الشعر والإبداع، فخرجت من تلك المرحلة قصائد حملت وجعه وتأمله للحياة والموت، ليصدر بعد رحيله ديوان "أوراق الغرفة 8" تخليدًا لتلك التجربة الإنسانية والشعرية القاسية.

وفي 21 مايو عام 1983، رحل أمل دنقل عن عالمنا، ودُفن بجوار والده تنفيذًا لوصيته الأخيرة، لكنه بقي حاضرًا بقصائده التي تحولت إلى رمز للرفض والحرية والكرامة الوطنية.