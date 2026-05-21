رئيس التحرير
طه جبريل
قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

رنا عصمت

اللحوم المصنعة مثل البرجر والسجق والسوسيس وغيرها من اللحوم المعدة صناعيا، تسبب أضرارا كبيرة لصحة الشخص كما أنها ترتبط بعدد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، وذلك وفقا لعدد من الدراسات.

واللحوم المصنعة هي اللحوم التى تمت معالجتها وتصنيعها وتمليحها وتغليفها بإضافة بعض المواد المسرطنة مثل نترات الصوديوم، الذي يعطي لون مشرق للمنتج وتحفظه من الأضرار.

اللحوم المصنعة وأضرارها..

1. زيادة الوزن والسمنة

من أهم الأضرار التى تسببها تناول اللحوم المصنعة، المساهمة في زيادة الوزن والسمنة، لاحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحراريةوالدهون والملح، وهذا يعني أن تناول شطائر اللحم المصنعة سوف يرفع كمية السعرات الحرارية والدهون، كما يؤدى الملح الموجود في اللحوم المصنعة إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة الوزن.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

الملح الزائد فى تلك الأنواع من اللحوم بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، لأنه يعرف باسم السم الأبيض الذى يؤدي إلىارتفاع ضغط الدم يضعف الأوعية الدموية، ومن ثم التسبب فى أمراض القلب.

3. مرض السكري

وجدت العديد من الدراسات أن النترات الموجودة فى اللحوم المصنعة يؤدي إلى انخفاض إفراز الأنسولين في الجسم، ورفع كمية الجلوكوزفي الدم، ووجد العلماء من جامعة هارفارد مؤخرا أن تناول اللحوم المصنعة مرة واحدة في اليوم يساهم في زيادة خطر الإصابة بمرضالسكري بنسبة 29٪.

4. السرطان

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يزيد من فرص إصابة الإنسان بأنواع مختلفة من السرطانات ، وخاصة سرطانالمعدة، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 67٪.

وقد وجدت العديد من الدراسات أيضا أن نترات الصوديوم التى تستخدم فى اللحوم المصنعة تؤدي إلى العديد من الأمراض، وليس فقط السرطان، لكن أمراض أخرى تؤدي إلى الوفاة المبكرة بين الشباب، بالمقارنة مع اللحوم الطازجة.

