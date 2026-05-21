استفزاز سياسي.. الصومال يدين افتتاح صوماليلاند سفارة لها في القدس

أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية، الأربعاء، إعلان إقليم صوماليلاند (أرض الصومال) افتتاح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس، معتبرة الخطوة إجراءً أحاديًا غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الحكومة الفيدرالية جددت تأكيدها على التزامها الكامل بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها لأي تحركات من شأنها المساس بالوضع القانوني للدولة أو مخالفة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن ما أقدم عليه الإقليم الشمالي الغربي من البلاد بفتح ما وصفه بـ«سفارة» في القدس يمثل، بحسب الحكومة، خطوة مرفوضة من جميع الجوانب، وتشكل تصرفًا غير شرعي لا يعترف به الصومال.

واعتبرت مقديشو أن هذه الخطوة تمثل استفزازًا سياسيًا لا يتوافق مع الإجماع الدولي، مؤكدة أنها لن تقر بأي إجراءات من هذا النوع، وأنها متمسكة بموقفها الثابت بشأن وحدة البلاد وسيادتها.