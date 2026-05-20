أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن لجنة من النقابة انتقلت اليوم إلى محافظة كفر الشيخ لمعاينة أزمة تلف مساحات واسعة من محصول البطيخ على أرض الواقع، بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها مقاطع الفيديو المتداولة خلال الأيام الماضية، والتي كشفت عن ضعف الإنتاج وتضرر عدد كبير من المزارعين.

وقال أبوصدام، خلال جولته بين المزارعين، إن هناك روايات متعددة حول أسباب الأزمة، فبعض المزارعين يتحدثون عن وجود مشكلة في التقاوي، وآخرون يرجعون الأمر إلى الإصابة بفيروسات زراعية، بينما يشير البعض إلى احتمالية وجود بذور “مغشوشة”، مؤكدًا أن اللجنة جاءت للوقوف على الحقيقة كاملة والاستماع إلى المزارعين مباشرة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن حجم الخسائر يبدو كبيرًا، خاصة مع وجود مساحات واسعة متضررة بصورة واضحة، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل معاينة الأراضي المتأثرة وحصر حجم الضرر تمهيدًا لعرض تقرير شامل عن أسباب الأزمة.

ومن جانبه، قال أحد المزارعين المتضررين إن لديه نحو 70 فدان بطيخ تعرضت لخسائر كبيرة، موضحًا أن المحصول خرج بصورة ضعيفة للغاية رغم الالتزام بكافة خطوات الزراعة المعتادة.

وأضاف المزارع: “إحنا زرعنا البطيخ بالطريقة الطبيعية المعتادة، لكن فوجئنا إن المحصول طالع كأنه مسروق، والإنتاج ضعيف جدًا، وفيه أجزاء كبيرة من الأرض مفيهاش إنتاج من الأساس”.

وأشار إلى أن الأزمة لم تتوقف عند ضعف الإنتاج فقط، بل امتدت إلى خسائر مالية ضخمة، مؤكدًا أن بعض الزراعات لم تنتج سوى كميات محدودة للغاية لا تكفي حتى لتغطية تكاليف النقل والتعبئة.

وتابع: “كنا متوقعين إن الأرض تطلع عربيات بطيخ كاملة، لكن اللي طلع لا يملأ حتى كراتين بسيطة، والخسائر كبيرة جدًا على المزارعين”.

وأكد عدد من المزارعين خلال حديثهم مع نقيب الفلاحين أنهم يشتبهون في وجود مشكلة بالبذور المستخدمة، مطالبين بسرعة إجراء فحص شامل للتقاوي المستخدمة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الأزمة، ومحاسبة المتسبب حال ثبوت وجود غش أو تقاوي غير مطابقة للمواصفات.

كما قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مزارعي البطيخ في كفر الشيخ تعرضوا لخسائر فادحة خلال الموسم الحالي، بعدما وصلت تكلفة زراعة الفدان الواحد إلى نحو 100 ألف جنيه، في ظل ارتفاع أسعار التقاوي والإيجارات ومستلزمات الإنتاج، مقابل تلف جزء كبير من المحصول وعدم تحقيق العائد المتوقع.

وأوضح أبوصدام أن بعض المزارعين قاموا بتأجير الفدان بنحو 40 ألف جنيه، فضلًا عن تحمل تكاليف التقاوي والشتلات والأسمدة والمبيدات والعمالة، مؤكدًا أن زراعة البطيخ أصبحت من الزراعات مرتفعة التكلفة، خاصة مع الاعتماد على الشتلات الحديثة التي تحتاج إلى رعاية مكثفة..

وأضاف نقيب الفلاحين أن المزارعين المتضررين «عملوا اللي عليهم وزرعوا محصولًا جيدًا وكانوا ينتظرون تحقيق أرباح كبيرة، لكنهم فوجئوا بخسائر بالملايين بسبب تلف المحصول»، مشيرًا إلى أن الفلاح هو الحلقة الأضعف ويتحمل وحده الخسائر دون وجود جهة تعوضه.

وطالب أبوصدام الحكومة بسرعة إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث والأزمات الزراعية، مؤكدًا أن هذه الأزمات تتكرر باستمرار في عدد من المحاصيل، مثل الطماطم والبطاطس والبطيخ، ما يهدد استمرار بعض الفلاحين في الزراعة.

وأشار إلى أن دعم الفلاحين في مثل هذه الظروف أصبح ضرورة لحماية القطاع الزراعي والحفاظ على استقرار الإنتاج، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة عامًا بعد الآخر.





"الزراعة" تكشف حقيقة شكوى مزارع البطيخ ببلطيم: المشكلة تنحصر في 7.5 فدان فقط.. وتقرير اللجنة العلمية: ممارسات زراعية خاطئة وراء الشكوى والوزارة تتدخل بالتوصيات

في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة الميدانية المستمرة والشفافة لشكاوى المزارعين، وتفاعلاً مع ما رُصد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس (مركز بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ؛ أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للوقوف على أبعاد الموقف وتحديد الأسباب على الطبيعة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، أنه بناءً على هذه التوجيهات، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإجراء فحص مبدئي، تلاها دفع الوزارة بلجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين من: الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن والمعاهد البحثية المختصة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة والبساتين بالمديرية وإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم معاينة الحقول المتضررة.

وأوضح البيان، ان الفحص قد أسفر عن، أن مساحة محصول البطيخ المنزرعة في منطقة بلطيم وفقاً لسجلات الحصر الفعلي حوالي 3500 فدان، وتتمتع جميعها بحالة إنتاجية وصحية ممتازة وتخضع للمتابعة الدورية، كما تنحصر المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، مما يؤكد استقرار حالة المحصول بالمنطقة بالكامل.

وأكد تقرير اللجنة العلمية المشتركة، أن النباتات في المساحة محل الشكوى تتمتع بنمو خضري قوي وكثيف، وأن أسباب ضعف الإنتاجية، كانت نتيجة ممارسات زراعية خاطئة.

وبناءً على ما رصدته اللجان العلمية، أصدرت الوزارة حزمة توصيات عاجلة للشاكي لتعديل مسار الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار التواصل والمتابعة.

وتهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسادة المزارعين ضرورة الالتزام بالإرشادات الفنية الصادرة عن الوزارة، واعتماد التقاوي والشتلات من مصادرها الرسمية المرخصة والموثوقة، كما تجدد الوزارة التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب كافة المزارعين لحماية المحاصيل والحفاظ على الأمن الغذائي.