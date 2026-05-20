بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم

استمر ثبات سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الأربعاء 20-5-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب تحركات طفيفة على مستوى الأعيرة المختلفة منذ مستهل تعاملات مساء اليوم بقيمة بلغت 20 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في أخر تحديث له اليوم 6835 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7811 جنيها للشراء و7754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5858 جنيها للشراء و5815 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4530 دولارا للشراء و4529 دولارا للبيع.