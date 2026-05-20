إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استعدادات مكثفة لمديرية أوقاف الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

رفعت مديرية أوقاف الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة إداراتها الفرعية لتجهيز المساجد والساحات الكبرى المخصصة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توفير بيئة إيمانية حضارية تليق بجمهور المصلين وتوفر لهم أعلى سبل الراحة والسكينة.

وتجرى هذه الاستعدادات الواسعة تحت رعاية وإشراف ومتابعة مباشرة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، الذي وجه لجان التفتيش بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية المصليات والالتزام التام بالضوابط الدعوية والتنظيمية؛ حيث اعتمدت المديرية خطة التوزيع الجغرافي لـ 28 ساحة كبرى في الخلاء إلى جانب 324 مسجدًا جامعًا جرى إعدادها بالكامل استقبالًا للكثافات العددية للمواطنين في كافة مراكز المحافظة.

توزيع جغرافي لساحات العيد

وقالت مديرية الاوقاف في بيان لها انه جاء الترتيب الجغرافي لتلك الساحات ببث الطمأنينة والتيسير على المواطنين، بدءًا من مركز الخارجة الذي ضم 4 ساحات تم تجهيزها بالخلاء وتأمين محيطها لخدمة سكان العاصمة والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى المساجد الجامعة، يليه مركز الداخلة الذي حظي بـ 11 ساحة وزعت بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالتنسيق مع مراكز الشباب والهيئات المحلية، ثم مركز الفرافرة بواقع 6 ساحات أُعدت لاستيعاب المصلين بقرى التوطين والمركز لضمان وصول الخدمة الدعوية لكافة المواطنين، وصولًا إلى مركز بلاط الذي تم تجهيز وفرش 4 ساحات به بالكامل لاستقبال المصلين بقرى المركز والمدينة، وانتهاءً بمركز باريس الذي جرى تنظيم وتأمين 3 ساحات فيه لتكون المصلي الرئيسي لأهالي المركز بجانب مساجد المدينة والقرى التابعة لها.

​وأشارت المديرية إلى أنه التزامًا بالقرارات الوزارية الصادرة لتنظيم صلاة العيد، شدد الشيخ رمضان يوسف صالح على تطبيق الضوابط المنظمة بكل دقة، والتي تشمل تنظيم الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد الكبرى وتخصيص إمامين (أحدهما أساسي والآخر احتياطي) لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام إقامة الشعائر دون أي خلل طارئ، مع التنبيه المشدد على جميع الخطباء بالالتزام التام بالموضوع المحدد والوقت المسموح به لخطبة العيد دون إطالة مراعاة لأحوال المصلين وكبار السن، بالإضافة إلى فتح كافة المصليات الملحقة بالمساجد الكبرى وتجهيزها بشكل منفصل للسيدات، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم تعظيمًا لشعائر الله، مستعينين في ذلك باستمرار حملات التطهير والفرش والصيانة لشبكات الصوت والكهرباء حتى الدقائق الأخيرة قبل الصلاة.

​وفي سياق هذا الترابط اللوجستي، أطلقت المديرية غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المديرية ترتبط بشكل مباشر بغرف فرعية داخل كل إدارة من إدارات المراكز الخمسة، حيث تعمل هذه الغرف على مدار الساعة لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لضمان خروج الاحتفالات بالمظهر المشرف والمبهج الذي يليق بأهالي الوادي الجديد.

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

