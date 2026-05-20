تعاون جديد بين جامعة طنطا ومؤسسة بنك مصر لدعم الخدمات الطبية | صور

التقى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، بالسيدة هبة حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر، والسيد أحمد عماد، مساعد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة، وذلك بمقر مستشفى الجراحات الجديد بالجامعة، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المستشفيات الجامعية.

وعقب اللقاء، أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بصحبة ممثلي مؤسسة بنك مصر داخل مستشفى الجراحات الجديد، حيث تفقدوا وحدة عناية الأطفال المهداة من المؤسسة، إلى جانب جهاز الأشعة المتنقل داخل غرف العمليات (CR)، والذي يمثل إضافة نوعية تسهم في دعم دقة الإجراءات الطبية أثناء الجراحات.

وثمّن رئيس الجامعة الجهود المستمرة لمؤسسة بنك مصر في دعم وتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية بطنطا، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي وسط الدلتا، ويعزز قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بما يضمن تقديم خدمة طبية متقدمة.

وأكد الدكتور محمد حنتيرة أن أعمال التطوير المستمرة داخل مستشفيات جامعة طنطا تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية والتدريب الإكلينيكي، مشيرًا إلى أن وحدة عناية الأطفال وجهاز الأشعة المتنقل يمثلان إضافة مهمة تدعم تقديم خدمات علاجية دقيقة وتخفف الضغط على أقسام الرعاية الحرجة.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة هبة حسين أن الشراكة مع جامعة طنطا تعكس أهمية دعم المؤسسات الطبية ذات الكفاءة العالية، مشيرة إلى استمرار مؤسسة بنك مصر في أداء دورها التنموي لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وفي ختام الزيارة، أهدى رئيس الجامعة درع مستشفى الجراحات الجديد لممثلي مؤسسة بنك مصر، تقديرًا لدورهم في دعم المنظومة الطبية داخل الجامعة.