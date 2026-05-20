أردوغان لـ ترامب: قرار تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة «تطور إيجابي»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفيًا مساء الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.

وخلال المكالمة صرح الرئيس أردوغان بأنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في النزاع الدائر في منطقتنا تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة.

وأفاد الرئيس أردوغان بأن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لدمشق سيستمر دون انقطاع، وأنه من الضروري أيضا منع تفاقم الوضع في لبنان.

وأشار أردوغان إلى أن الاستعدادات جارية لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وأن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان نجاح القمة على كافة الأصعدة.

وخلال المكالمة، قدم الرئيس أردوغان تعازيه للرئيس ترامب بشأن الهجوم الشنيع على مسجد في سان دييغو في اليوم السابق، وأكد أن تركيا تعارض مثل هذه الجرائم الكراهية، بغض النظر عن الجماعة الدينية المستهدفة.