نزار الفارس لـ تامر أمين: سرقت منك سؤال تريند.. والعراق اليوم يمر بأفضل حالاته

كشف نزار الفارس، خلال ظهوره مع تامر أمين ببرنامج «آخر النهار»، أنه استلهم أحد الأسئلة الشهيرة من تامر أمين قبل دخوله مجال الإعلام، موضحًا أن سؤال: «أنتِ مستعدة تموتي وإنتِ لابسة بدلة رقص؟» ظل عالقًا في ذهنه بسبب قوة تأثيره وتحوله إلى تريند واسع، مضيفًا: «أنا سرقت السؤال منك والله، وحتى قبل ما أعرفك كنت بقول في حلقاتي إن الإعلامي المصري الكبير تامر أمين قال كذا وكذا»، ليرد تامر أمين قائلًا: «دي سرقة مشروعة وأنا مسامحك فيها».

وأكد تامر أمين أن نزار الفارس استطاع تكوين مدرسة إعلامية خاصة به، مشيرًا إلى أن الإعلامي المؤثر هو من يخلق حالة من الجدل والتأثير سواء اتفق معه الجمهور أو اختلف، فيما شدد نزار الفارس على أنه يعتبر نفسه ممثلًا للإعلام العراقي داخل مصر، قائلًا: «دي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله أكون قد المسؤولية وأقدم إعلام عراقي يليق بالعراق».

كما تحدث نزار الفارس عن الأوضاع داخل العراق، مؤكدًا أن البلاد تعيش حالة من الاستقرار، وقال: «العراق اليوم يمر بأفضل حالاته الحمد لله»، مضيفًا أن رئيس الوزراء العراقي شخصية شابة وناجحة، وأن نجاحه في مجال الأعمال انعكس على طريقة إدارته للدولة ورؤيته المختلفة في العمل السياسي.