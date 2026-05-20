توروب في المؤتمر الصحفي: فاضل سنتين في عقدي وبعت للنادي خطة الموسم الجديد

أشاد ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بأداء لاعبيه والدعم الجماهيري الذي ظهر خلال مباراة الفريق أمام المصري، مؤكدًا أن الفريق حقق ثلاثة انتصارات متتالية رغم عدم الوصول للهدف النهائي في الموسم.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي إن عقده مع النادي ممتد لمدة عامين، مشيرًا إلى أنه أرسل بالفعل خطة الإعداد للموسم الجديد لإدارة النادي، بينما يبقى القرار النهائي بيد الإدارة.

وأضاف المدير الفني، أنه يشعر بإحباط اللاعبين رغم تحقيق الفوز على فريق قوي وبنقص عددي، موضحًا أن الأهلي قدم أداءً جيدًا ونجح في تسجيل هدفين دون استقبال أي أهداف في آخر ثلاث مباريات.

ووجّه توروب الشكر للجماهير التي ساندت الفريق حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أنهم كانوا يأملون في تحقيق إنجاز أكبر، رغم عدم تحقق ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا دقيقًا، مع منح اللاعبين راحة قبل بداية التحضير للموسم الجديد.