أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقامة مساء اليوم في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز، هي المحطة الأخيرة والوداعية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب مع الفريق.



وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"ييس توروب يخوض آخر مباراة له مع الأهلي اليوم أمام المصري".

وتخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري ضد الأهلي الساعة 8 مساءً، على قناة on sport max.

بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport plus.

الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport.