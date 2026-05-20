ابو المعاطي زكي: تعثر مفاوضات الأهلي مع مهاجم أربيل العراقي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عن تطورات جديدة في ملف مفاوضات الأهلي مع المهاجم الأوزبكي تيميروف لاعب فريق أربيل العراقي، مؤكدًا أن الصفقة تواجه حالة من التعثر خلال الساعات الأخيرة بسبب المطالب المالية للاعب.



وأوضح أبو المعاطي زكي، خلال تصريحاته عبر برنامج “نجم الجماهير” على يوتيوب، أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على تقديم الإضافة.



وأشار إلى أن اللاعب طلب الحصول على مليون ونصف دولار في الموسم الأول، على أن يرتفع راتبه في الموسم الثاني ليصل إلى مليون و700 ألف دولار، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي رقمًا مرتفعًا لا يتماشى مع سياسة النادي المالية.

وأضاف أن المطالب المادية دفعت مسؤولي الأهلي إلى إعادة تقييم الصفقة، مع وجود اتجاه قوي داخل النادي للتراجع عن إتمامها، والبحث عن بدائل هجومية أخرى في السوق، خصوصًا مع تمسك الإدارة بعدم كسر سقف الرواتب المعتمد داخل الفريق.