درع الدوري ديلفيري.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك وبيراميدز للتتويج باللقب؟

تقام اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري بعد صراع طويل بين الزمالك وبيراميدز والأهلي على تحقيق اللقب.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بينما يلعب بيراميدز أمام سموحة، في حين يواجه الأهلي منافسه المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة للمباريات الثلاثة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في حدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة وخلفه بيراميدز برصيد 51 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

فرص التتويج بلقب الدوري

3 فرص للزمالك

1-نقطة من تعادل أمام سيراميكا كليوباترا دون النظر لنتائج الآخرين

2-الفوز علي سيراميكا كليوباترا دون الحاجة لانتظار نتائج الآخرين

3-خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالتزامن مع خسارة الأهلي أمام المصري وبيراميدز أمام سموحة

فرصة وحيدة للأهلي

الفوز على المصري بالتزامن مع تعادل أو هزيمة بيراميدز أمام سموحة وخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

فرصة وحيدة لبيراميدز

فوز بيراميدز أمام سموحة بالتزامن مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا دون النظر لنتيجة مباراة الأهلي والمصري.