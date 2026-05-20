ليلة التتويج الكبرى.. كل سيناريوهات حسم الدوري بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.. اعرف التفاصيل كاملة

تعود الإثارة إلى أقصى درجاتها داخل الكرة المصرية بعدما أشعل الموسم الحالي من الدوري الممتاز سباق اللقب حتى اللحظات الأخيرة في مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات الزمن الجميل حين كانت البطولة لا تُحسم إلا مع صافرة النهاية وتبقى الجماهير معلقة بين الأمل والانهيار حتى الدقيقة الأخيرة.

ولسنوات طويلة ظل الصراع التقليدي محصورًا بين الأهلي والزمالك قبل أن يقتحم الإسماعيلي المشهد أحيانًا ويكسر الثنائية التاريخية لكن النسخة الحالية تحمل ملامح مختلفة تمامًا بعدما فرض بيراميدز نفسه كطرف ثالث حقيقي ينافس حتى النفس الأخير.

ومع الوصول إلى الجولة الختامية لم ينجح أي فريق في حسم اللقب رسميًا لتتحول مباريات الليلة الأخيرة إلى مواجهات مصيرية ستحدد بطل الدوري المصري لموسم 2025-2026.

جدول مشتعل.. والزمالك في المقدمة

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

ويمنح هذا الترتيب أفضلية نسبية للفريق الأبيض لكنه لا يضمن له شيئًا خاصة في ظل تزامن المباريات الثلاث ما يعني أن شكل المنافسة قد يتغير أكثر من مرة أثناء اللقاءات.

الجولة الأخيرة.. ثلاث مباريات تحدد البطل

تقام مباريات الحسم مساء الأربعاء في توقيت واحد حيث يلتقي:

بيراميدز أمام سموحة على ستاد الدفاع الجوي.

الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولي.

المصري أمام الأهلي على ملعب برج العرب.

الزمالك.. الأقرب لكن الحذر واجب

يمتلك الزمالك مصيره بالكامل بين يديه إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا من أجل حسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

وفي حال التعادل سيرفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة وهو نفس الرصيد الذي قد يصل إليه بيراميدز حال فوزه لكن المواجهات المباشرة ستمنح الأفضلية للفارس الأبيض.

أما السيناريو الأكثر خطورة فهو خسارة الزمالك وهنا ستدخل الحسابات المعقدة بقوة حيث سيكون الأبيض مطالبًا بانتظار تعثر بيراميدز أمام سموحة مع تعثر الأهلي أيضًا سواء بالتعادل أو الخسارة.

ورغم الأفضلية الرقمية يدرك الزمالك أن الضغوط النفسية ستكون هائلة خاصة أن الفريق عانى هذا الموسم من تقلبات عديدة جعلت جماهيره تخشى أي مفاجآت في الأمتار الأخيرة.

بيراميدز.. فرصة تاريخية لا تقبل القسمة

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز مباراته الأخيرة وهو يعلم جيدًا أن فرصته الوحيدة تتمثل في الفوز على سموحة مع انتظار سقوط الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

ولا يملك الفريق السماوي رفاهية الحسابات الأخرى إذ إن أي نتيجة غير الانتصار تعني نهاية الحلم حتى لو خسر الزمالك لأن الأهلي قد يتفوق حينها في سباق النقاط.

وفي حال تحقق سيناريو فوز بيراميدز وخسارة الزمالك سيرفع السماوي رصيده إلى 54 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على الأبيض ليحصد أول لقب دوري في تاريخه ويكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ويمثل هذا السيناريو فرصة تاريخية لإثبات أن بيراميدز لم يعد مجرد مشروع منافس بل قوة حقيقية قادرة على انتزاع البطولات الكبرى من قطبي الكرة المصرية.

الأهلي.. انتظار المعجزة الأخيرة

أما الأهلي فيدخل الجولة الأخيرة بحظوظ أقل نسبيًا لكنه يملك خبرة طويلة في سباقات النفس الأخير وهي الخبرة التي جعلته حاضرًا دائمًا في أصعب الظروف.

ولا بديل أمام الفريق الأحمر سوى الفوز على المصري ثم انتظار خسارة الزمالك أمام سيراميكا مع تعثر بيراميدز سواء بالتعادل أو الخسارة أمام سموحة.

وفي تلك الحالة سيرتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة ليتساوى مع الزمالك لكن المواجهات المباشرة ستمنح الأفضلية للفريق الأحمر الذي سبق وأن تفوق على غريمه هذا الموسم.

ورغم تعقيد الحسابات فإن جماهير الأهلي تدرك جيدًا أن فريقها اعتاد تاريخيًا اقتناص الألقاب في أصعب اللحظات وهو ما يمنحها الأمل حتى الثواني الأخيرة.

سيناريوهات التتويج.. كل الاحتمالات مفتوحة

أولًا: تتويج الزمالك

يتوج الزمالك بالدوري في الحالات التالية:

الفوز على سيراميكا كليوباترا.

التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

الخسارة مع تعثر الأهلي وبيراميدز.

ثانيًا: تتويج بيراميدز

يتوج بيراميدز بالدوري في حالة واحدة فقط:

الفوز على سموحة مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

ثالثًا: تتويج الأهلي

يتوج الأهلي بالدوري إذا:

فاز على المصري.

خسر الزمالك أمام سيراميكا.

تعثر بيراميدز بالتعادل أو الخسارة أمام سموحة.

ماذا يحدث في حالة التساوي بالنقاط؟

قد تشهد الجولة الأخيرة سيناريوهين لتساوي النقاط:

الزمالك وبيراميدز

إذا تعادل الزمالك وفاز بيراميدز سيتساوى الفريقان عند 54 نقطة لكن الزمالك سيتوج باللقب بفضل المواجهات المباشرة.

الأهلي والزمالك

إذا خسر الزمالك وفاز الأهلي مع تعثر بيراميدز سيتساوى القطبان عند 53 نقطة وهنا ستكون الأفضلية للأهلي عبر المواجهات المباشرة.