تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في بطولة الدوري

استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي - زيزو.

ورغم ضعف فرص تحقيق الأهلي للقب بطولة الدوري أو حتى حصد بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أن الأمل مازال موجودا.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن بعد ابتعاده عن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.