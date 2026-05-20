مصادرة 7 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر قبل طرحها للبيع فى الأسواق بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من مصادرة 7 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز زفتى.

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 7طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.