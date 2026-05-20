قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“شفا الأطفال” يقترب من الحلم.. تحركات جديدة لدعم أكبر صرح علاجي بالصعيد

رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي المصري
رئيس جامعة سوهاج ومحافظ البنك المركزي المصري
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتواصل بملف الرعاية الصحية في صعيد مصر، عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لقاءً مع الدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث سبل استكمال تجهيزات مستشفى “شفا الأطفال” الجامعي، المشروع الذي يُوصف بأنه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال الصعيد، لما يمثله من نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمحافظات الجنوبية.

وأكد "العماني"، خلال اللقاء أن البنك المركزي المصري يُعد من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود التنمية الصحية والمجتمعية، مشيدًا بدوره في دعم المشروعات الطبية والمبادرات العلاجية التي تخدم المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

مستشفى شفا الأطفال بسوهاج

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى “شفا الأطفال” يمثل مشروعًا إنسانيًا وطبيًا عملاقًا، من المنتظر أن يقدم خدماته لآلاف الأطفال من مختلف محافظات الصعيد، موضحًا أن استكمال تجهيزات المستشفى يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والجهات الداعمة، من أجل الإسراع ببدء التشغيل الكامل وتقديم خدمة علاجية متطورة للأطفال.

وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم تجهيزات المستشفى وفرشها، إلى جانب بحث إنشاء قسم متكامل لعلاج أورام الأطفال، مزود بأحدث الأجهزة والإمكانات الطبية، بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر التي تضطر للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأوضح "النعماني" أن دعم البنك المركزي لهذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم أهالي الصعيد في وجود صرح طبي متكامل للأطفال، قادر على تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية، مع تقليل الأعباء المادية والنفسية عن الأسر البسيطة.

ويُعد مستشفى “شفا الأطفال” أحد أكبر المشروعات الطبية الجامعية في صعيد مصر، حيث يُقام على مساحة 5.6 فدان، ويتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق، ويضم 263 سريرًا، و17 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات، ووحدات متخصصة لعلاج الأورام والغسيل الكلوي والحضانات.

بالإضافة إلى قسم متكامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تستهدف تقديم خدمة علاجية متقدمة داخل محافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج البنك المركزي المصري البنك المركزي رئيس جامعة سوهاج مستشفى شفا الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا يؤجل حسم مستقبله مع مانشستر سيتي بعد ضياع لقب البريميرليج

جون إدوارد

رسائل جون إدوارد الأخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

أرسنال

أرقام خيالية.. تعرف على مكافأة أرسنال بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد