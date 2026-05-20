“شفا الأطفال” يقترب من الحلم.. تحركات جديدة لدعم أكبر صرح علاجي بالصعيد

في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتواصل بملف الرعاية الصحية في صعيد مصر، عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لقاءً مع الدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث سبل استكمال تجهيزات مستشفى “شفا الأطفال” الجامعي، المشروع الذي يُوصف بأنه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال الصعيد، لما يمثله من نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمحافظات الجنوبية.

وأكد "العماني"، خلال اللقاء أن البنك المركزي المصري يُعد من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود التنمية الصحية والمجتمعية، مشيدًا بدوره في دعم المشروعات الطبية والمبادرات العلاجية التي تخدم المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

مستشفى شفا الأطفال بسوهاج

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى “شفا الأطفال” يمثل مشروعًا إنسانيًا وطبيًا عملاقًا، من المنتظر أن يقدم خدماته لآلاف الأطفال من مختلف محافظات الصعيد، موضحًا أن استكمال تجهيزات المستشفى يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والجهات الداعمة، من أجل الإسراع ببدء التشغيل الكامل وتقديم خدمة علاجية متطورة للأطفال.

وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم تجهيزات المستشفى وفرشها، إلى جانب بحث إنشاء قسم متكامل لعلاج أورام الأطفال، مزود بأحدث الأجهزة والإمكانات الطبية، بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر التي تضطر للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأوضح "النعماني" أن دعم البنك المركزي لهذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم أهالي الصعيد في وجود صرح طبي متكامل للأطفال، قادر على تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية، مع تقليل الأعباء المادية والنفسية عن الأسر البسيطة.

ويُعد مستشفى “شفا الأطفال” أحد أكبر المشروعات الطبية الجامعية في صعيد مصر، حيث يُقام على مساحة 5.6 فدان، ويتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق، ويضم 263 سريرًا، و17 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات، ووحدات متخصصة لعلاج الأورام والغسيل الكلوي والحضانات.

بالإضافة إلى قسم متكامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تستهدف تقديم خدمة علاجية متقدمة داخل محافظة سوهاج.