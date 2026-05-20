قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. علي جمعة يكشف مكانتها

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن العشر الأوائل من ذي الحجة من خير أيام السنة، بل هي من أفضل أيام الدنيا، وقد شرفها الله تعالى بأن جعلها في شهر حرام، وجعل فيها يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟!

وتابع علي جمعة، في منشور له على فيس بوك: إنه يوم الرحمة والمغفرة، ويوم الدعاء والرجاء، ويوم يتعرض فيه العبد لنفحات الله سبحانه وتعالى. وصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله به السنة الماضية والسنة القابلة، وينوِّر القلوب، ويفتح أبواب الرجاء.

وقد قيل: إن عرفة سُمِّي بذلك لأن آدم عليه السلام تعرَّف فيه إلى حواء لما نزلا إلى الأرض، وكأن هذا الموطن يذكِّر الإنسان ببداية حياته على الأرض؛ حياة العبادة، والعمارة، والتزكية.

حياة جديدة بعد الحج

وذكر علي جمعة، أن الحج يعود منه الحاج كيوم ولدته أمه، فيبدأ حياة جديدة بعد الوقوف بعرفة، وكأن عرفة رمزٌ لبداية جديدة مع الله، وصفحة جديدة في طريق الطاعة والاستقامة.

وقد سنَّ لنا رسول الله الإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام، ومنها صيام التسع الأوائل من ذي الحجة، أما اليوم العاشر فهو يوم العيد، يوم الأضحى، الذي يذكِّرنا بقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، وبمعاني التضحية، والفداء، والإيثار.

وقال علي جمعة، إننا في حاجة إلى أن تعود هذه المعاني إلى قلوبنا، وأن نربِّي عليها أبناءنا؛ فقد غابت التضحية عن كثير من حياتنا، حتى صار بعض الناس لا يريد أن يضحِّي بوقته، ولا بجهده، ولا بخدمة والديه، ولا بصلة أرحامه، وكأن الحياة لا تُبنى إلا على الأخذ دون العطاء.

واستكمل: وما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مثالًا عظيمًا في التضحية؛ فقد امتثل لأمر الله، وقدَّم أعظم ما يملك، فكان ذلك درسًا خالدًا للأمة في الطاعة، والتسليم، والفداء.

واوضح علي جمعة، أن التضحية والفداء لا يكونان إلا من نفوس تربَّت على طاعة الله، والمسارعة في الخيرات، والتحقق بمقام الإحسان والتقوى.

ولهذا ينبغي أن نحول معنى التضحية إلى برامج تربية، وبرامج إعلام، وبرامج دعوة؛ حتى يتعلم الناس أن يضحوا بأوقاتهم، وأموالهم، وجهودهم، وعلومهم في سبيل الخير، فكل فداء، وكل إيثار، وكل عطاء صادق، إنما هو باب من أبواب الفلاح عند الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}.

علي جمعة الحج شهر ذو الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة عشر ذو الحجة يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ساعة الحظ

“ساعة حظ” تواصل بروفاتها النهائية استعدادًا لعرض غنائي على مسرح أوبرا ملك خلال عيد الأضحى

محمد عبد الوهاب

الأوبرا تحيى ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير

ياسمين صبري

بفستان أسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد