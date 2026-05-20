ديني

الأوقاف تحيي ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع احدي القنوات الفضائية، وبمشاركة نخبة من القراء والمبتهلين والعلماء، وسط أجواء إيمانية عامرة بالذكر والتلاوة والابتهال، وإقبالٍ كبير من رواد المسجد ومحبي الاستماع إلى القرآن الكريم والابتهالات والدروس الوعظية، في مشهد يعكس تعلُّق الجمهور بنفحات هذه الأيام المباركة وحرصه على التزود من معانيها الإيمانية والروحية.

احياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

وشهد اللقاء الأول، الذي أُقيم مساء الاثنين الموافق 18 من مايو 2026م، محاضرةً للأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحت عنوان: «فضل الذكر في العشر الأُوَل من ذي الحجة»، وقدَّم اللقاء الدكتور السيد عبد القادر - إمام مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، فيما افتتح فعالياته القارئ الشيخ محمد أبو العلا العتموني - أحد نجوم الموسم الأول لبرنامج «دولة التلاوة»، واختُتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ يسري معتوق.

كما شهد لقاء الثلاثاء الموافق 19 من مايو 2026م محاضرةً لفضيلة الشيخ أحمد تركي - أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، تحت عنوان: «الأضحية والتضحية»، وافتتح اللقاء القارئ الشيخ مصطفى كمال - أحد نجوم الموسم الأول لبرنامج «دولة التلاوة»، فيما اختُتم بابتهال ديني قدَّمه المبتهل الشيخ محمود عوض الله، وذلك ضمن البرنامج الدعوي والتثقيفي الذي تنظمه الوزارة خلال هذه الأيام المباركة.

وحضر الفعاليات الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد الصغير إسماعيل - مدير إدارة المقارئ بوزارة الأوقاف، والشيخ خميس أبو عيد - عضو الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن - مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة.

وكانت إحدى القنوات الفضائية قد نقلت مساء الاثنين شعائر صلاة العشاء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، كما واصلت الثلاثاءَ نقلَ شعائر الصلاة على الهواء مباشرةً من المسجد، في إطار التعاون الإعلامي الهادف إلى نشر الأجواء الإيمانية، وتعظيم الاستفادة من نفحات هذه الأيام المباركة، وترسيخ القيم الروحية والإيمانية لدى الجمهور.

