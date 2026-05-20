الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بأقوى معالج وبطارية تدوم لساعات.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

مواصفات جهاز لينوفو يوجا إير 14 ألترا أورا
لمياء الياسين

أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز Lenovo YOGA Air 14 Ultra Aura الجديد في الصين.

 وذكرت الشركة أن وزن الجهاز لا يتجاوز 975 جرامًا، ويتميز بشاشة OLED فائقة الجودة مقاس 14 بوصة ومعالجات Intel Core Ultra. ويبدأ سعر الجهاز من 9999 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 1470 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

يبلغ سمك هذا الكمبيوتر المحمول 13.9 ملم، ويأتي مزودًا بطبقة حريرية ناعمة الملمس تمنح هيكله مظهرًا غير لامع. وتقدم لينوفو هذا الكمبيوتر بثلاثة ألوان مستوحاة من أقمشة الحرير.

على الرغم من تصميمه النحيف وخفيف الوزن، تدّعي لينوفو أن هذا الكمبيوتر المحمول قادر على تقديم أداء يصل إلى 40 واط. وللتحكم في الحرارة، زوّدت الشركة الجهاز بنظام تبريد يستخدم حلاً حرارياً من النحاس والماس مصنوعاً من حوالي 3.4 قيراط من الماس.

تؤكد لينوفو أن درجة حرارة سطح الكمبيوتر المحمول يمكن أن تبقى منخفضة حتى 28 درجة مئوية أثناء العمل المكتبي. ويشمل نظام التبريد أيضًا وحدة تبديد حرارة مصنوعة من الألومنيوم فائق التوصيل ومروحة مصنوعة من الألومنيوم عالي المتانة.

تصميم لينوفو يوجا 14 ألترا


أما بالنسبة للأداء الخام، فيمكن للمستخدمين تهيئته بمعالج Intel Core Ultra X9 388H من الجيل الثالث. تتضمن الشريحة 16 نواة، موزعة على أربع نوى عالية الأداء، وثماني نوى موفرة للطاقة، وأربع نوى موفرة للطاقة منخفضة الاستهلاك. ويمكنها الوصول إلى سرعات تردد تصل إلى 5.1 جيجاهرتز، وتحتوي على ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث (L3) بسعة 18 ميجابايت.
يستخدم جهاز YOGA Air 14 Ultra Aura شاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 1100 شمعة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس لتسهيل التنقل.

تقول شركة لينوفو إن الكمبيوتر المحمول يمكنه توفير ما يصل إلى 27 ساعة من تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت وحوالي 16.8 ساعة من عمر البطارية في بيئة مكتبية محاكاة.

يشتمل الكمبيوتر المحمول أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت وتكوينات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى نظام التشغيل ويندوز 11 وميزات مساعد الذكاء الاصطناعي Tianxi من لينوفو.

السعر والتوافر


كما ذكرنا سابقاً، يبدأ سعر جهاز Lenovo Yoga Air 14 Ultra Aura من 9999 يوان (حوالي 1470 دولارًا) لطراز Ultra5 325 المزود بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

يبدأ سعر طراز Ultra5 338H المزود بذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت من 12499 يوان (حوالي 1840 دولارًا)، بينما تبلغ تكلفة إصدار Ultra X7 358H 13999 يوان (حوالي 2060 دولارًا).
يبلغ سعر طراز Ultra X9 388H المتطور، المزود بذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت وسعة تخزين 2 تيرابايت، 22,999 يوانًا صينيًا (حوالي 3,390 دولارًا أمريكيًا). كما أعلنت لينوفو عن خصومات تعليمية وعروض ملحقات مجانية للمشترين الأوائل.

