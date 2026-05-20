وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات

قال وزير التربية والتعليم، خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر، بحضور رئيس الوزراء: “نلتقي اليوم فى هذه الفعالية التي جاءت ثمرة تعاون بين الحكومة المصرية بهدف تقديم نتائج واقعية وشاملة تستند إلى التحديث العلمي وترسم مستقبلا أكثر كفاءة على تلبية متطلبات الجمهورية الجديدة”.

وأضاف: “أشكر الرئيس السيسي على دعمه اللا متناهي والذى كان سببا فى الوصول إلى ما نحن فيه اليوم، وأتوجه بالشكر برئيس مجلس الوزراء لتشريفه لنا بالحضور اليوم ليشهد حصاد ما شارك فيه، تأكيدا منه على التزام الدولة بجعل التعليم ركيزة أساسية”.

وتابع: “أشكر جميع معلمي مصر ولكل معلم ومعلمة كانوا عمادا لمشروع البناء ومنارا لطريق الإصلاح، ونعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات”.

واستطرد: “معلمو مصر تحملوا مسئولية إصلاح المنظومة التعليمية.. وعلى مدار أكثر من 20 شهرا وتحت رعاية الرئيس السيسي، وبدعم ثابت من الحكومة المصرية شرعت مصر فى تنفيذ واحد من أجرأ وأكثر برمج إصلاح التعليم طموحا وشمولا فى تاريخها الحديث”.