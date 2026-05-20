المجلس القومي للمرأة يواصل تنفيذ فعاليات برنامج “نورة” بمحافظة الإسكندرية

واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات برنامج “نورة” بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت مظلة البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والذي ينفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

وشهدت منطقة برج العرب تنفيذ برنامج تدريبي استمر لمدة أربعة أيام، استهدف عددًا من الميسرات بقرىتي بهيج والبرج القديم، بهدف تعزيز قدراتهن وتأهيلهن للعمل مع الفتيات المستهدفات ضمن البرنامج.

وأكدت الأستاذة شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، أن الفعاليات تضمنت تنظيم دورتين تدريبيتين لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للميسرات، إلى جانب تدريبهن على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج “نورة”، بما يسهم في توجيه الفتيات نحو فرص أفضل في التعليم والحياة.

وأضافت أن البرنامج يواصل التوسع في عدد من المحافظات بهدف تمكين الفتيات ومنحهن فرصًا أكبر للتعلم والتدريب والتطوير، بما يعزز مشاركتهن المجتمعية ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لهن.

ويستهدف برنامج “نورة” الفتيات من سن 10 إلى 14 عامًا، ويمتد على مدار 40 أسبوعًا، يتم خلالها تقديم تدريبات متخصصة لتنمية المهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز المفاهيم الإيجابية تجاه الفتيات المراهقات داخل الأسرة والمجتمع، عبر ورش عمل وأنشطة تفاعلية تساعدهن على التعبير عن أفكارهن وتنمية إبداعاتهن