القومي للمرأة ينظم احتفالية إفريقيا قلب واحد .. مستقبل واحد لتعزيز التعاون

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم احتفالية بمناسبة يوم أفريقيا تحت عنوان «إفريقيا قلب واحد… مستقبل واحد» والتى نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس،، نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، والسفير الدكتور محمدو بيونغ سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية ،إلى جانب عدد من عضوات وأعضاء المجلس، ومجموعة من زوجات السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الجلسه الافتتاحية ، أن هذه المناسبة تعكس عمق الروابط بين شعوب القارة الأفريقية، وتؤكد أن مستقبل أفريقيا لن يُبنى إلا من خلال التعاون والتكامل والاستثمار في الإنسان الأفريقي، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم الشباب وتعزيز التنمية المستدامة.

ورحبت رئيسة المجلس بالحضور، وفي مقدمتهم نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، والسفير الدكتور محمدو لبرنغ سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سارة الشورى المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب زوجات السفراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء المجلس.

وأشارت إلى أن الدول الأفريقية حققت خطوات مهمة في مسيرة التنمية، إلا أن التحديات لا تزال تتطلب مزيدًا من العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بتوسيع فرص التعليم والتمكين الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

كما أكدت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن بأن المرأة الأفريقية شريك أساسي في تحقيق التنمية والاستقرار، وأن تمكينها يمثل ركيزة رئيسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للقارة.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، ومبادرات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

وشددت على أن المرأة الأفريقية كانت دائمًا شريكًا رئيسيًا في صناعة تاريخ القارة وقوة دافعة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدة أن نهوض المرأة الأفريقية يعني نهوض القارة بأكملها.

كما أعربت عن تقديرها لدور زوجات السفراء الأفارقة وأعضاء رابطة زوجات الدبلوماسيين في دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب، وإسهاماتهن في العمل المجتمعي والإنساني وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين مصر ومحيطها الأفريقي.

وأوضحت أن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنتديات الأفريقية والدولية المعنية بقضايا المرأة، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إشراقًا للقارة، مشيرة إلى تنظيم مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، حدثًا جانبيًا على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك بعنوان «تمكين النساء من خلال الشمول المالي: الفرص والدروس المستفادة في أفريقيا».

وفي السياق ذاته، طرحت المستشارة أمل عمار أهمية دراسة إنشاء منصة أفريقية تجمع رائدات الأعمال بالقارة، بهدف دعم تسويق منتجاتهن وتيسير فرص التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بصورة مستدامة.

وتوجهت بالشكر لجميع الحضور الكريم، ولممثلي الدول والمنظمات المشاركة، على مساهمتهم فى انجاح هذا اللقاء.



كما توجهت بالشكر للدكتورة جيهان زكي، تقديرًا لدعمهاالدائم للمجلس، ولوزارة الثقافة على مشاركتها المتميزة ضمنفعاليات هذا اليوم.

وفي كلمته، أعرب السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن سعادته بالمشاركة في احتفالية يوم أفريقيا، مؤكدًا أن هذا اليوم يجسد روح التضامن والعمل المشترك بين شعوب القارة الأفريقية، ويعكس تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار.

وأشار إلى اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وحرصها على تعزيز التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات التنمية وبناء القدرات والتكامل الاقتصادي.

كما شدد على أهمية دور المرأة الأفريقية كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه القارة تتطلب مزيدًا من التعاون والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب أفريقيا.

وأكد السفير محمدو لابران، سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، خلال كلمته، أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الأفريقية في دعم الأسرة وبناء المجتمعات وتحقيق التنمية داخل القارة.



وأشار إلى أن المرأة الأفريقية أثبتت قدرتها على القيادة وتولي المناصب الرفيعة، مؤكداً أن بناء مستقبل أفريقيا لا يمكن أن يتحقق دون مشاركتها الفاعلة والاستفادة من خبراتها، مع ضرورة إزالة كافة التحديات التي تعوق تمكينها.



كما أشاد بجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، مؤكداً أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا على مستوى القارة في إتاحة الفرص أمام النساء لتولي المناصب القيادية، مثمنًا الدور البارز الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الملف، إلى جانب النجاحات التي حققتها العديد من النماذج النسائية المصرية المشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت نجلاء عبد السلام، أن المرأة الأفريقية تمثل ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات وتحقيق التنمية داخل القارة، مشيرة إلى دورها البارز فى مواجهة التحديات والمشاركة فى صنع القرار وبناء السلام.

كما شددت على أهمية التعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا باعتبارها عناصر رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها فى مجالات تمكين المرأة وريادة الأعمال.



وأشارت إلى جهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة فى دعم وتمكين المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.