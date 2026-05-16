قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جميلة الغردقة.. طفلة مصرية تخطف قلوب الفرنسيين بعفويتها وعزة نفسها
تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع امام الزمالك في نهائي الكونفدرالية
صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
فرج عامر يعلق على أزمة توروب مع الأهلي: سيرحل بشياكة بعد مباراة المصري
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يُنتج فيلمًا توثيقيًا عن مسيرة السفيرة مرفت تلاوي تكريمًا لعطائها الممتد

السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي
أمل مجدى

في إطار جهوده المستمرة لإبراز النماذج النسائية الملهمة وتوثيق مسارات الشخصيات التي كان لها تأثير بارز في العمل العام، أعلن المجلس القومي للمرأة عن إنتاج فيلم وثائقي يتناول المسيرة المهنية والإنجازات البارزة للسفيرة مرفت تلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق ورئيسة المجلس القومى للمرأة سابقا، تقديرًا لعطائها الممتد في مجالات العمل العام وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية.
ويرصد الفيلم محطات بارزة في مشوارها المهني الطويل، وما تضمنه من أدوار دبلوماسية ووظيفية متعددة، إلى جانب إسهاماتها المؤثرة في دعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي، باعتبارها إحدى الشخصيات النسائية التي أسهمت في ترسيخ سياسات داعمة لتمكين المرأة المصرية.


ويضم الفيلم مجموعة من الشهادات لشخصيات عامة عاصرت مسيرتها، وتحدثت عن دورها وتأثيرها، من بينهم السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والدبلوماسي البارز عمرو موسى، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والسفير حسن الضرار ، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق،  إلى جانب ابنة وحفيد السفيرة مرفت تلاوي حيث يسلطون الضوء على إسهاماتها وتجربتها الممتدة في العمل العام.

وفي هذا السياق، أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا العمل الفني يعكس تقدير المجلس لمسيرة السفيرة مرفت تلاوي وما حققته من إنجازات في مجالات العمل العام وتمكين المرأة، مؤكدة أنها من الشخصيات النسائية التي تركت أثرًا واضحًا في دعم قضايا المرأة داخل مصر وخارجها.

كتاب امرأة من صعيد مصر

وأضافت أن الفيلم يقدم قراءة توثيقية لتجربة ممتدة امتزجت فيها الخبرة الدبلوماسية بالعمل المؤسسي، وأسهمت في تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة.
وأشارت إلى أن العمل مستلهم من كتاب “امرأة من صعيد مصر”، الذي يرصد محطات من السيرة الذاتية للسفيرة مرفت تلاوي منذ نشأتها وحتى مسيرتها المهنية في السلك الدبلوماسي وتوليها عددًا من المناصب القيادية.


تجدر الإشارة الى  أن الفيلم عُرض ضمن فعاليات منتدى نوت، الذي أُقيم في إطار مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته العاشرة.

المرأة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة ميرفت التلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد