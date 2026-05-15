رئيسة قومي المرأة تبحث مع سفير سنغافورة سبل التعاون في مجال تمكين المرأة

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المجلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحبت المستشارة أمل عمار بالسفير السنغافوري، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، مشيرة إلى الجهود والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يسهم في تعزيز دور المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية.

ومن جانبه، أعرب السفير دومينيك جوه عن سعادته بزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في دعم وتمكين المرأة، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس في المجالات المتعلقة بقضايا المرأة والتنمية المجتمعية.