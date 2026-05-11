القومي للمرأة: التعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإنشاء أكشاك لعرض منتجات السيدات بكورنيش الزمالك

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وحضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان ، والدكتورة سوزان القليني، والدكتورة أمانى عصفور والسفيرة وفاء بسيم ، والدكتورة سلمى دوارة ، والدكتور عصام العدوي ، و المستشارة مروة هشام بركات ، والأستاذة عهود محمد وافي ، والمهندس عمرو سليمان ، والمهندسة سارة البطوطي

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس شاركت الأستاذة نيفين عصام الدين جامع ، والأستاذة زينة أشرف توكل ، والأستاذة داليا محمد إبراهيم، والمهندسة هدى احمد العسقلاني ، والدكتورة شريفة شريف ، والأستاذة ليلي سالم ، والمهندسة ميرنا عصام الدين عارف ، والسفيرة ندى دراز ، والأستاذة مارى لويس ، والدكتورة ميرفت أبو عوف .

حيث استعرضت رئيسة المجلس تقرير مشاركة وفد مصر في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة CSW70 ،خلال مارس الماضي، موجهة الشكر لعضوات المجلس الاتى شاركن بالحضور وهم الدكتورة أمانى عصفور والمستشارة ماريان قلدس، كما شكرت كافة الجهات الداعمة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب فريق عمل المجلس، مشيدةً بالتنسيق والتعاون الذي أسهم في نجاح المشاركة.

كما أشارت إلى إعداد وتقديم الاستعراض الطوعي لمصر، الذي يعكس جهود الدولة خلال السنوات الأربع الماضية في ملف تمكين المرأة، إلى جانب استعراض الفعاليات والجلسات التي شارك بها المجلس.

وتناول الاجتماع أيضا عرض مستجدات الإطار الاستراتيجي للمجلس، علاوة على عرض تقرير مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، وشهد مشاركة إقليمية ودولية رفيعة، في تأكيد دولي على أهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت المستشارة أمل عمار الشكر إلى جميع عضوات وأعضاء المجلس الذين شاركوا في هذا المؤتمر و هم المستشارة ماريان قلدس ، والدكتورة أمانى عصفور ، والدكتور ماجد عثمان ، والدكتورة سوزان القلينى ، والدكتورة رشا مهدى والدكتورة سلمى دوارة والسفيرة وفاء بسيم،ووجهت أيضا خالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للمجلس بقيادة الأمينة العامة الأستاذة إيمان خليفة ،و إلى اللجنة العلمية للمؤتمر بقيادة دكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيس المجلس، و الإدارة العامة للإعلام بقيادة الأستاذة عزة عبد الحى والإدارة المركزية للمراسم والإعلام بقيادة الأستاذة صفاء حبيب، و الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي .

كما تم عرض مخرجات مؤتمر البنك الدولي حول “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، والإشارة إلى التقرير الصادر عام 2026 الذي أبرز التقدم المحقق في المؤشر التشريعي، مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على هذه الإنجازات.

وشهد الاجتماع عرض فيلم عن أنشطة المجلس بمعرض الكتاب 2026، إلى جانب استعراض التعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإنشاء أكشاك لعرض منتجات السيدات بكورنيش الزمالك، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

واختُتم الاجتماع بمناقشة أبرز الجهود والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل المستقبلية.