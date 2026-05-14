أطلاق أول ورشة عمل لتبادل الخبرات بين المستشفيات المشاركة بمشروع التعاون الفني الياباني

أطلق الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ورشة العمل الأولى لتبادل الخبرات بين المستشفيات المشاركة بمشروع التعاون الفني الياباني في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (E-PaCC)، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، وبحضور السيد يو إبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات الصحية وممثلي الجهات الشريكة والمستشفيات المشاركة بالمشروع.

تطبيق النموذج الياباني في الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التعاون الفني المصري الياباني للرعاية الصحية المتمركزة حول المريض يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي في تطوير جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات المصرية، من خلال تطبيق النموذج الياباني في الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأهيل 22 مستشفى لتطبيق النموذج الياباني للرعاية المتمركزة حول المريض

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة حرصت على دعم برامج التدريب والتأهيل للفرق الطبية والإدارية بالمستشفيات المشاركة بالمشروع، فيما تم تكريم المتميزين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في تأهيل 22 مستشفى من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتطبيق النموذج الياباني للرعاية المتمركزة حول المريض، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل التكريم عددًا من المنشآت الصحية المتميزة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، من بينها: مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى العديسات التخصصي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومجمع السويس الطبي.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المنيا ستكون أول محافظة في مصر تطبق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة المنيا ستكون أول محافظة في مصر تطبق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وذلك بالتزامن مع الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على كفاءة وجودة تشغيل المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب السيد يو إبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، عن سعادته بنجاح مشروعات التعاون الصحي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن التجارب التي عرضتها المستشفيات المصرية خلال ورشة العمل تعكس حدوث تحول فعلي في جودة تقديم الخدمات الصحية داخل المنشآت المشاركة بالمشروع.

وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووكالة «جايكا» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في دعم تطوير الخدمات الصحية ونشر مفاهيم الجودة والرعاية الصحية المتمركزة حول المريض داخل المستشفيات المصرية.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور نعمة عابد ، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الشراكة المثمرة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم بشكل فعال في دعم تطوير جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.