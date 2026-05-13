الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الرعاية الصحية بجنوب سيناء ترفع كفاءة الخدمات وتدعم السياحة العلاجية

الدكتور محمد عبد الهادي مدير الرعاية الصحية
الدكتور محمد عبد الهادي مدير الرعاية الصحية
ايمن محمد

ناقش فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خلال اجتماع موسع بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، سبل تطوير الخدمات الطبية والإدارية، وتعزيز ملف السياحة 

، في إطار جهود الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وعقد الاجتماع الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، بحضور الدكتور هاني العزبي، نائب مدير الفرع، إلى جانب الإدارات الفنية المعنية بالمجمع، لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين داخل منشآت الهيئة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها ملف السياحة العلاجية، حيث جرى استعراض آليات دعم هذا الملف وتعزيز مقوماته، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب بحث آليات تطوير الهوية البصرية للهيئة وتوحيد المظهر المؤسسي لمنشآت الرعاية الصحية بجنوب سيناء، بما يعكس الصورة الحضارية للقطاع الصحي بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع نتائج متابعة إدارة رضا المتعاملين، واستعراض الملاحظات والمقترحات التي تم رصدها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى والعمل على تحسين تجربة المنتفعين بصورة مستمرة، بما يضمن تقديم خدمة طبية وإنسانية متميزة.

وناقش الاجتماع أيضًا ملف الفندقة والخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية، ومستجدات أعمال تطوير المطابخ بالمستشفيات، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الهندسية والمالية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والغذائية المقدمة للمرضى والمترددين، بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.

وتابع الحضور جاهزية مختلف الأقسام والخدمات داخل مجمع الفيروز الطبي، خاصة وحدة القسطرة القلبية، التي نجحت خلال الفترة الماضية في إجراء عدد من العمليات الدقيقة والتدخلات القلبية المعقدة، ضمن جهود دعم الخدمات التخصصية المقدمة لأهالي جنوب سيناء وفق أحدث المعايير الطبية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الإدارات الفنية والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متطورة تليق بالمواطنين، وتواكب جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

جنوب سيناء الرعاية الصحية محمد عبد الهادي طور سيناء

