خيري بشارة: فيلم أسد ملحمي تجاوز الآفاق المعتادة في السينما المصرية

نشر خيري بشارة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيه بالمخرج محمد دياب والفنان محمد رمضان بسبب فيلم أسد.

وقال خيري بشارة : "يتألق محمد دياب في فيلم أسد ويثبت قدرته ومهارته كمخرج في صنع فيلم ملحمي متجاوزاً الآفاق المعتادة في السينما المصرية، كما يتألق الممثل الموهوب محمد رمضان بشجاعته في التخلي عن عقد وأمراض النجومية وتركيزه علي تجسيد شخصية أسد عبر أداء عفوي صادق، وتقف أمامه الممثلة رزان جمال التي تشع سحراً يولد من كاريزما نادرة، ويتألق مدير التصوير أحمد بشاري (شيكو) بسحر الأجواء التي رسمها بالضوء".

تفاصيل فيلم أسد

الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد.

ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.