هشام ماجد يكشف سر نجاح برشامة مع إسعاد يونس

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الأحد المقبل، الفنان الكوميدي هشام ماجد في حلقة خاصة ومختلفة يكشف خلالها عن كواليس أهم أعماله الفنية، وبداياته مع عالم الكوميديا، وأسرار نجاح أفلامه ومسلسلاته التي حققت جماهيرية كبيرة.

يتحدث هشام ماجد لأول مرة عن تفاصيل شخصياته المحببة للجمهور، وكواليس التعاون مع نجوم الكوميديا، إلى جانب العديد من المواقف الطريفة والإنسانية التي تُعرض حصريًا خلال الحلقة.

كما تشهد الحلقة مفاجآت خاصة وفقرة مليئة بالضحك وخفة الظل على طريقة "صاحبة السعادة".

فيلم برشامة

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد فى السينما فيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دباب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.