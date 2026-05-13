تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

أسماء عبد الحفيظ

حذّرت دكتورة هناء جميل، استشاري أمراض الغدة الصماء والتمثيل الغذائي، من عادة غذائية شائعة بين بعض مرضى السكري تتمثل في تناول الزبادي مضافًا إليه العسل يوميًا، مؤكدة أن هذه العادة قد تبدو صحية في ظاهرها لكنها تحمل تأثيرًا خطيرًا على مستوى السكر في الدم إذا لم يتم ضبط الكمية.

وقالت جميل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن تناول معلقتين فقط من العسل مع الزبادي بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بمعدل قد يصل إلى 150 نقطة فوق المعدل الطبيعي لدى بعض المرضى، وهو ارتفاع كبير قد يسبب اضطرابًا في الحالة الصحية ويؤثر على استقرار الجلوكوز في الجسم.

ارتفاع مفاجئ في سكر الدم بعد تناول العسل

وأوضحت استشاري الغدة أن العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي يتم امتصاصها بسرعة في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد وسريع في مستوى الجلوكوز بعد تناوله مباشرة.

وأضافت أن المشكلة تتضاعف عند إضافته إلى الزبادي، حيث يعتقد البعض أن الزبادي يوازن التأثير، إلا أن الواقع الطبي يشير إلى أن كمية العسل تظل العامل الأقوى في رفع السكر، خاصة عند مرضى السكري غير المنتظمين.

رقم صادم.. 150 نقطة زيادة في السكر

وكشفت دكتورة هناء جميل أن بعض الحالات التي تم رصدها طبيًا أظهرت ارتفاعًا في مستوى السكر قد يصل إلى 150 نقطة فوق المعدل الطبيعي بعد تناول هذه الكمية من العسل يوميًا، وهو ما يُعد ارتفاعًا كبيرًا قد يعرض المريض لمضاعفات صحية إذا تكرر الأمر.

وأكدت أن هذا الارتفاع لا يحدث لدى جميع المرضى بنفس الدرجة، لكنه يظل احتمالًا قائمًا يعتمد على طبيعة الجسم، ونوع العلاج، ومدى السيطرة على المرض.

خطورة الاعتقاد بأن العسل بديل آمن للسكر

وشددت على أن خطورة هذه العادة تأتي من الاعتقاد الشائع بأن العسل بديل صحي وآمن للسكر الأبيض، موضحة أن هذا الاعتقاد غير دقيق طبيًا عند مرضى السكري، لأن العسل لا يزال يحتوي على سكريات ترفع الجلوكوز بشكل مباشر.

وأضافت أن الفارق بين العسل والسكر الأبيض محدود جدًا من حيث تأثيرهما على مستوى السكر في الدم، خاصة عند تناول كميات كبيرة.

الزبادي صحي لكن الإضافات هي المشكلة

وأشارت جميل إلى أن الزبادي في حد ذاته من أفضل الأطعمة لمرضى السكري، لأنه يحتوي على بروتينات وبكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم ودعم صحة الأمعاء.

لكنها أكدت أن المشكلة الحقيقية تبدأ عند إضافة السكر أو العسل بكميات غير محسوبة، مما يحول الوجبة من غذاء صحي إلى وجبة قد ترفع السكر بشكل كبير.

أعراض قد تظهر بعد ارتفاع السكر

وأوضحت أن الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر قد يؤدي إلى أعراض مثل الشعور بالعطش الشديد، وكثرة التبول، والإرهاق، وعدم التركيز، وقد يستمر تأثيره لساعات بعد تناول الوجبة.

كما حذرت من أن تكرار هذه الارتفاعات اليومية قد يؤدي إلى عدم استقرار في حالة المريض على المدى الطويل.

نصائح مهمة لمرضى السكري

ونصحت استشاري الغدة مرضى السكري بضرورة تجنب الإكثار من العسل، والاعتماد على بدائل صحية أكثر أمانًا مثل الفواكه منخفضة السكر أو تناول الزبادي بدون إضافات.

كما شددت على أهمية قياس مستوى السكر بعد الوجبات للتأكد من استجابة الجسم، وعدم الاعتماد على الانطباعات الشخصية فقط.

