أعراض مرض السكر.. كيف تعرف أنك مصاب بدون تحليل؟

ترتفع الإصابات بمرض السكري بشكل كبير ولم يعد له سن معين ولا يقتصر على كبار السن، فأصبح الشباب والأطفال يصابون بـ مرض السكري الذي تظهر أعراضه بشكل واضح مما يستلزم إجراء فحوصات و تحليل كشف السكر وتحديد نوعه إذا كان من الأول أو الثاني وتحديد نوع العلاج المناسب.

فما هي أعراض مرض السكر؟ وهل يمكن أكتشافه بدون تحليل؟.. نستعرض معكم كافة التفاصيل عن مرض السكر في السطور التالية، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

هل يمكن اكتشاف السكر بدون تحليل؟

لا يُمكن تشخيص اكتشاف مرض السكر بدون تحليل بشكلٍ مؤكّد دون إجراء فحوصاتٍ مخبرية لقياس مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من أعراضٍ مبكرة لمرض السكري قد تدفعهم إلى الشكّ بإصابتهم بهذا المرض، ممّا قد يُثير تساؤلًا هامًا:

أعراض مرض السكر النوع الأول والثاني

-الشعور بالعطش أكثر من المعتاد



-كثرة التبول

-فقدان الوزن من دون قصد

- الجوع بشكل شديد

-وجود كيتونات في البول، والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم

-انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة وغير معروفة.



-الشعور بالتعب والضعف



-الرؤية الضبابية



-بطء التئام القروح



-الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل



يمكن أن تبدأ الإصابة بالسكري من النوع الأول في أي سن، لكنه يظهر غالبًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

أما السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعًا فقد تبدأ الإصابة به في أي سن. وتشيع الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا.

اعراض ما قبل مرض السكري

يظهر الكثير من الأعراض التي تكشف عن مقدمات السكري أو ما قبل السكري، ولكن الكثير من المرضى لن تظهر عليهم تلك الأعراض إلى بعد تطور الحالة، وقد يصل الأمر بالإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومن الأعراض التي تظهر على البعض ما يلي:

ظهور جلد الإبط أو جلد الظهر بلون داكن.

ظهور جلد جانبي العنق بلون داكن.

ظهور الرقبة أو المرفقين أو المفاصل أو الركبتين بلون داكن.

ظهور الأصابع بلون داكن.

الإصابة بالزوائد الجلدية الصغيرة.

حدوث تغيرات في العين ومنها يحدث اعتلال شبكية العين.

الشعور بالتعب والإعياء والإرهاق.

التعرض لإضطراب الوزن حيث يكون هناك زيادة أو نقصان في الوزن غير مبرر أي بدون أسباب.

التبول المتزايد.

الشعور بالعطش الشديد.

الشعور بالدوار والدوخة ويحدث نتيجة كثرة التبول الذي يسبب حالة من الجفاف.

تقلبات المزاج وصعوبة التركيز وذلك نتيجة حدوث تقلب في مستوى السكر بالدم.

مضاعفات مرض السكري

1. المضاعفات العامة



قد تؤدي الإصابة بمرض السكري إلى:

-ارتفاع تدريجي في ضغط الدم.

-اضطرابات في دهنيات الدم وخاصةً ارتفاع ثلاثي الغليسريد.

-انخفاض البروتين “الكولسترول الجيد”

-الإصابة بأضرار في الكليتين، وفي شبكيتيّ العينين وفي الجهاز العصبي



2. مضاعفات السكري من النوعين الأول والثاني



المضاعفات قصيرة المدى الناجمة عن السكري من النوعين الأول والثاني تتطلب المعالجة الفورية، فمثل هذه الحالات التي لا تتم معالجتها فورًا قد تؤدي إلى:

اختلاجات.

غيبوبة.

مستوى مرتفع من الكيتونات في البول.

انخفاض مفاجئ للسكر في الدم

ارتفاع مفاجئ للسكر في الدم.



3. مضاعفات مرض السكري طويلة المدى



أما المضاعفات طويلة المدى الناجمة عن السكري فهي تظهر بشكل تدريجي، حيث يزداد خطر ظهور المضاعفات كلما كانت الإصابة بالسكري في سن أصغر ولدى الأشخاص الذين لا يحرصون على موازنة مستوى السكر في الدم، وقد يسبب السكري على المستوى البعيد بعض الأمراض منها :

مرض قلبي وعائي.

ضرر في الأعصاب.

ضرر في الكليتين.

ضرر في العينين.

ضرر في كفتي القدمين.

أمراض في الجلد وفي الفم.

مشاكل في العظام وفي المفاصل.

