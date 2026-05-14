أحمد السيد: أتمنى عودة رامي ربيعة وأكرم توفيق إلى الأهلي

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، انه يتمنى عودة الثنائي رامي ربيعة وأكرم توفيق إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإمكانياتهما الفنية وخبراتهما الكبيرة داخل الملعب.

وقال أحمد السيد في تصريحات تلفزيونية: “أتمنى عودة رامي ربيعة قلب الأهلي، وكذلك أكرم توفيق لأنه بالنسبة لي لاعب جوكر، بيعمل تغييرات جوه الملعب من غير ما تغير”.

وأضاف أن عودة رامي ربيعة ستكون مهمة لإعادة الاستقرار الدفاعي للفريق، بينما يمنح أكرم توفيق الجهاز الفني حلولًا متعددة بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

